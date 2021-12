15 Personel Bintara Remaja Disambut Dengan Tradisi di Batalyon C

BONE,UPEKS.co.id— Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, gelar acara tradisi penerimaan 15 personel Bintara Remaja baru dan dilanjutkan dengan upacara pembukaan latihan/pembinaan tradisi di Markas di Batalyon C Pelopor, Kamis (2/12/21).

Para Bintara lulusan SPN Batua Polda Sulsel ini, sebelum ditempatkan di Batalyon C Pelopor telah menjalani latihan pengetahuan dasar Brimob di Batalyon B Pelopor Parepare dan pengembangan di Makosat Brimob maupun Detasemen Gegana.

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos yang bertindak selaku Inspektur Upacara mengatakan, penempatan Bintara Remaja ini sebagai regenerasi, dimana diwaktu yang lalu beberapa personel Yon C dimutasikan ke Batalyon lain dan dinas umum.

Dalam amanatnya, Danyon Ichsan juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada personel Bintara Remaja yang ditempatkan di Batalyon C Pelopor.

” Rekan rekan saat ini sudah resmi menjadi keluarga besar Batalyon C Pelopor, untuk itu segera menyesuaikan dengan situasi dan kondisi disini,” ujar Nur Ichsan.

Perwira satu melati ini menambahkan, Bintara Remaja ini akan menjalani pembinaan tradisi untuk lebih mengenal tugas tugas yang diemban oleh Brimob khususnya Batalyon C Pelopor, termasuk kultur budaya di wilayah backupnya.

Selain untuk membina fisik tetap prima, latihan dan pembinaan tradisi ini bertujuan agar bintara remaja segera dapat memahami tugas-tugas yang diemban oleh Brimob, khususnya di Batalyon C Pelopor.

“Untuk itu dalam masa pembinaan tradisi, saya harap kepada kakak asuh maupun instruktur yang sudah ditunjuk agar bekerja maksimal dalam mengarahkan adik adik kita ini, demikian juga kepada senior yang lain agar memberikan contoh yang baik karena mereka ini adalah generasi penerus Brimob di masa yang akan datang,” beber Ichsan.

Adapun rangkaian kegiatan acara tradisi ini diawali dengan tradisi cium bumi atau tanah di gerbang Mako Batalyon C Pelopor yang mengandung maksud sebagai personel baru memohon doa kepada Allah untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik di Batalyon C Pelopor.

Setelah itu dilanjutkan pengalungan bunga dan penyiraman air kembang oleh Danyon C Pelopor bersama Perwira jajaran Batalyon C Pelopor. Hal itu mengandung maksud komandan dan seluruh jajaran Brimob Bone telah menerima personel baru tersebut sebagai keluarga besar Batalyon C Pelopor. (Jay)