Yuk Saksikan! Live Virtual 11.11 Promo Super Deal Honda

Makassar, Upeks.co.id – Astra Motor Sulawesi Selatan selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon menggelar Live Virtual 11.11 Promo Super Deal dalam rangka menyambut hari belanja nasional (Harbolnas) pada 11 November 2021 di Instagram @Hondajagoanku pukul. 15.00 WITA. Kegiatan ini akan menghadirkan beragam promo dan hadiah seperti Potongan Tenor 5X hemat hingga Rp 9,2 Juta serta hadiah voucher belanja senilai jutaan rupiah.

Lebih spesial lagi, Bro and Sist berkesempatan mendapatkan Giveaway 10 Sepatu Special Edition Honda X Aventum dan Voucher Belanja senilai Rp 3juta dengan cara scan QR Code khusus yang dapat di akses di Instagram @Hondajagoanku. Asmo Sulsel juga berikan promo spesial berupa DP hanya Rp 1 jutaan dan angsuran Rp 30 ribuan per hari untuk pembelian Honda Scoopy. Sedangkan untuk Honda ADV150, konsumen hanya perlu tebus DP sebesar Rp. 2 jutaan dan angsuran Rp. 50 ribuan per hari serta banyak diskon menarik lainnya.

Manager Marketing Asmo Sulsel untuk wilayah Sulsel dan Sulbar Gangga Nanda Adi mengatakan perayaan belanja daring ini menjadi suatu fenomena di tengah masyarakat. Hal ini juga manjadi semangat untuk Honda menggelar beragam kegiatan online untuk memberikan kemudahan kepada konsumen memiliki sepeda motor Honda impian.

“Astra Motor Sulsel tidak mau ketinggalan untuk memberikan persembahan spesial bagi pecinta sepeda motor Honda di moment Harbolnas 11.11. Kegiatan ini juga sekaligus moment menyambut HUT Kota Makassar ke 414. So, catat tanggal dan jamnya, kita seru-seruan di 11.11 Super Deal Honda”, ujar Gangga.(rls)