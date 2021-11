Telkomsel The NextDev 2021 Perkuat Potensi Startup Digital dalam Menciptakan Perubahan Berdampak

Makassar, Upeks.co.id — Sebagai leading digital telco company, Telkomsel berkomitmen untuk membuka peluang perubahan sosial bagi masyarakat Indonesia dengan pemanfaatan teknologi digital yang dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menghadirkan program validasi dan inkubasi khusus startup digital pencipta perubahan, yaitu The NextDev 2021.

Melalui program yang merupakan bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel tersebut, Telkomsel berupaya untuk meningkatkan keberdayaan startup digital tahap awal (early stage) dengan meningkatkan kapabilitas dan kompetensi digital startup dalam menciptakan perubahan (#UnleashImpact). Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan The NextDev yang diawali dengan pencarian bakat di Talent Scouting, inkubasi dan mentoring di Academy, konferensi dan showcase di Summit, hingga tracking dan development di Hub.

General Manager DLS and Direct Sales Telkomsel Area Pamasuka Muhammad Asrullah mengatakan, “Sejak 2015, Telkomsel secara konsisten menggelar program The NextDev yang berfokus pada peningkatan potensi startup digital tahap awal dalam menghadirkan dampak sosial bagi masyarakat. Melalui The NextDev. Telkomsel terus berupaya mengoptimalkan sumber daya dan ekosistem yang ada di perusahaan bagi pengembangan startup dengan memberikan edukasi dengan dukungan mulai dari pendampingan mentor berkualitas dan memiliki keahlian, hingga membuka akses serta jejaring yang luas bagi pelaku startup. Di tahun ini, The NextDev memiliki skema program yang lebih komprehensif bagi pelaku startup Tanah Air, terutama dalam menjawab berbagai isu dan tantangan sosial di taraf nasional maupun internasional yang menjadi fokus dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.”

The NextDev didesain agar dapat berperan sebagai enabler bagi pertumbuhan para startup digital pencipta perubahan berdampak di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Untuk memperkuat peran tesebut, The NextDev juga berupaya membina hubungan dan berkolaborasi dengan startup, investor, pemerintah, swasta, dan berbagai stakeholder lainnya di industri, yang akan semakin mendukung pertumbuhan para pelaku startup.

Pada program The NextDev 2021, terdapat beberapa sub-program yang secara keseluruhan rangkaian menjadi tahapan perjalanan para startup digital peserta. Pertama, dalam The NextDev Talent Scouting, ratusan peserta dengan Minimum Viable Product (MVP) terbaik disaring melalui sebuah kompetisi pitching online berhadiah dana pengembangan. Kemudian 12 startup digital terbaik pencipta perubahan berdampak akan dipilih untuk mengikuti program inkubasi, The NextDev Academy, dimana mereka akan dihubungkan dengan mentor yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pertumbuhan mereka akan dipandu ke arah yang lebih tepat agar startup mencapai kemajuan sesuai dengan harapan. Pada akhir program, para alumni akan berpartisipasi dalam The NextDev Summit, sebuah konferensi untuk berinteraksi dan berkolaborasi bersama stakeholders dengan menghadirkan konten-konten inspiratif dan wawasan yang lebih dalam terhadap isu dan tantangan yang perlu kita selesaikan di taraf nasional maupun internasional.

Guna semakin memperkuat dukungan, Telkomsel juga menghadirkan The NextDev Hub, yang merupakan platform penunjang bagi rangkaian program inti The NextDev. Database Hub mencakup ribuan startup The NextDev agar dapat mewadahi penjajakan kerjasama dan peluang bagi para startup dan stakeholder mereka. Hub juga secara rutin melangsungkan seminar dan lokakarya bagi startup dan talenta digital secara daring, termasuk The NextDev On Tour untuk mempromosikan dan melibatkan komunitas-komunitas startup di Indonesia. Pada 2021 ini, Hub memulai Digitalent Academy untuk turut mendukung pertumbuhan ekosistem digital dan pendidikan hingga 20 talenta digital di sejumlah wilayah tertinggal di Indonesia.

“Sebagai bagian dari kontribusi sosial Telkomsel dalam membuka peluang bagi para smart-digitalpreneur dan masyarakat agar melesat dengan pemanfaatan teknologi digital, The NextDev akan senantiasa mendorong peran perusahaan dengan melancarkan perubahan berdampak (#UnleashImpact) dari para startup digital melalui dukungan ekosistem yang ada di Telkomsel,” pungkas Asrul.

Pendaftaran dan rangkaian program The NextDev 2021 #UnleashImpact dapat diakses melalui website www.thenextdev.id. Ikuti terus perjalanan The NextDev 2021 di platform sosial media @thenextdev.(rls)