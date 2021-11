Paula Cafe, dan Gorufu Suki & BBQ Kini Hadir di Baruga Driving Range Golf

Makassar, Upeks.co.id–Baruga Driving Range Golf kini tak hanya hadir sebagai ruang berolahraga, namun juga sebagai tempat menghabiskan waktu berkumpul bersama kerabat dan keluarga. Baruga Driving Range Golf kini dilengkapi dengan berbagai kuliner. Paula Café dan Gorufu Suki & BBQ menjadi dua alternatif wisata kuliner terbaru yang hadir di kawasan Bukit Baruga. Paula Café dapat menjadi tempat untuk bersantai setelah, maupun sebelum bermain golf. Penghuni Bukit Baruga maupun masyarakat umum dapat langsung berkunjung ke Baruga Driving Range Golf untuk menikmati menu andalan dari kedua tempat ini.

Ralie Karya Agriawan selaku Marketing Communication Manager Bukit Baruga mengungkapkan, bahwa penggiat golf yang telah selesai berolahraga, dapat bersantai sejenak di Paula Café. Selain itu, bagi masyarakat yang ingin menikmati sensasi BBQ dengan pemandangan hamparan rumput yang asri, Gorufu Suki & BBQ dapat menjadi alternatif. “Kedua ruang kuliner ini hadir untuk menjawab antuasisme pegolf yang aktif berolahraga di Baruga Driving Range Golf. Sembari istirahat latihan, menunggu giliran bermain, ataupun setelah berlatih, pegolf dapat menikmati sajian kuliner ringan di Paula Café. Tak hanya itu, sajian makanan berat seperti Suki & BBQ juga dibuka,” pungkas Ralie.

Hadirnya Paula Café di Baruga Driving Range Golf ini, akan menambah kenyamanan para pengunjung untuk menunggu kerabat, keluarga, yang sedang bermain golf. Paula Café dibangun untuk menghadirkan kesan nyaman, dan menjadi tempat nongkrong asik di dalam Baruga Driving Range Golf itu sendiri. Berbagai menu seperti snack, kopi, dan teh dapat dinikmati di Paula Café.

Bukan hanya Café, Gorufu Suki & BBQ juga menghadirkan promo spesial all you can eat. Gorofu Suki & BBQ hadir sebagai salah satu tempat makan Suki & BBQ dengan harga yang terjangkau. Tak hanya itu, sajian menu suki dan BBQ dijamin higienis dan halal. Dibuka setiap hari dari jam 11:00 hingga 19:30, pelanggan cukup membayar dengan harga 100 ribu rupiah perorang untuk menikmati All You Can Eat Suki, Grill, hingga Buffet.

Sama seperti resto AYCE lainnya, Gorufu Suki & BBQ juga memiliki aturan makan dine in. Pemesan paket hanya dilakukan di meja kasir, dan diberikan waktu makan maksimum 90 menit dimulai setelah pelanggan duduk di meja. Selanjutnya, makanan dan minuman yang tersisa di meja, akan dikenakan baiya tambahan sebesar 50 ribu rupiah /100 gram.

Bukit Baruga dengan spirit Harmoni Dalam Kehidupan, menawarkan konsep hunian yang nyaman dan aman, serta memiliki lingkungan hijau dan asri. Bukit Baruga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti fasilitas ibadah, fasilitas olahraga yang terdiri dari lapangan tennis dan driving, serta sarana pendidikan sekolah Islam Athirah.Fasilitas terbaru yang juga hadir melengkapi kebutuhan keluarga, ialah Bugis Waterpark Adventure. Sebuah wahana permainan air terbesar di Indonesia timur. Bukit Baruga berkomitmen untuk memaksimalkan pembangunan baik itu hunian, sarana, maupun fasilitas dalam rangka mewujudkan kehidupan yang nyaman bagi penghuninya.(rls)