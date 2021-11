New Xpander dan Xpander Cross Mengaspal di Makassar, Target 200 Unit Penjualan

MAKASSAR,UPEKS.co.id— PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC), melanjutkan perkenalan edisi terbaru ”New Generation Crossover MPV” yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia, yakni NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS untuk pasar Indonesia.

Kedua model ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari model sebelumnya. Setelah diluncurkan secara virtual pada tanggal 8 November lalu, New Xpander yang mengusung tagline “Be The Life Xpander” diperkenalkan pula kepada publik secara langsung di ajang GAIKINDO Indonesia International Motor Show 2021.

Kemudian secara simultan, perkenalan New Xpander dan New Xpander Cross akan berlanjut ke kota-kota di Indonesia, termasuk di Mall Ratu Indah kota Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 28 November 2021.

“Kehadiran New Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross di wilayah Makassar merupakan rangkaian acara dari peluncuran New Xpander dan New Xpander Cross yang kick-off-nya dimulai pada 8 November lalu,” jelas Naoya Nakamura, President Director PT MMKSI.

“Kami percaya, dengan berbagai ubahan dan improvement pada sisi eksterior, interior dan juga fitur serta teknologi yang digunakan, New Xpander dan New Xpander Cross dapat bersaing dengan competitor lain di kelasmya, dan yang terpenting bisa menjadi teman bertualang yang bisa diandalkan,” tambahnya.

Sementara itu, Branch Manager Mitsubishi Bosowa Berlian Motors, Asri Amal Syafaat mengatakan, New Xpander dan Xpander Cross sudah siap mengaspal di Kota Makassar dan sekitarnya.

Kata Asri, animo masyarakat terhadap kehadiran New Xpander ini cukup besar. Trennya bisa dibilang positif, meski masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Hal itu dibuktikan dengan banyaknya Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebelum mobil baru tersebut tersedia. Mereka mencatat untuk wilayah Sulawesi Selatan, sudah ada 18 SPK hingga 18 November.

“Targetnya sampai akhir tahun kita tinggal menunggu perkembangan. Kita berusaha, pemesanan kita upayakan bisa mencapai 200 unit di Sulsel sampai akhir tahun nanti,” sebutnya, pada konferensi pers, di Bosowa Berlian Motors. (mit)