Fore Coffee Kini Dibuka di NIPAH Sebagai Cabang 77 Dengan Tagline Forearth Dan Foreveryone

Makassar, Upeks.co.id–Fore Cofee kembali membuka gerai ketiganya di NIPAH. Didirikan pada tahun 2018, Fore Coffee aktif melakukan ekspansi diberbagai daerah, salah satunya di kota Makassar. Fore Coffee menjadi pioneer gerai kopi yang mengusung konsep startup. Berasal dari kata hutan, Fore Coffee memiliki tujuan untuk tumbuh cepat, kuat, tinggi, dan membawa kehidupan.

Menyuguhkan sajian kualitas kopi yang berkualitas, Fore Coffee memilih biji kopi berkualitas tinggi, yang diproses dan dipanggang dengan sempurna.

Andi Muhammad Imam selaku Tenant Relation NIPAH mengungkapkan, bahwa Fore Coffee hadir melengkapi spot ngopi santai di NIPAH. Selain itu, suasana dibuat senyaman mungkin, yang memungkinkan masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai co-working space.

“Siapapun yang membutuhkan tempat yang nyaman untuk bekerja, sambil minum kopi, Fore Coffee NIPAH adalah pilihan yang tepat. Ditambah dengan promo buy one get one yang bisa pelanggan dapatkan. Silahkan berkunjung ke NIPAH di Lower Ground,” ungkapnya Muhammad Imam.

Pembukaan kedai Fore Coffee di NIPAH diiringi dengan promo menarik. Pelanggan berkesempatan mendapatkan promo buy one get one untuk semua varian minuman ukuran reguler. Promo ini berlaku sejak tanggal 12 hingga 14 November 2021. Selain itu, juga hadir promo gratis Classic Latte untuk setiap pembelian Fore Deli Sandwich apapun. Promo ini berlaku sejak tanggal 19 hingga 21 November 2021. Promo ini juga berlaku untuk pengguna aplikasi Fore Coffee.

Bagi pelanggan yang ingin menikmati Fore Coffee dari rumah, nikmati Fore Coffee dan klaim voucher promo menggunakan aplikasi Fore Coffee. Dapatkan potongan diskon ongkir hingga 20 ribu rupiah. Kedai kopi Fore Coffee didesain dengan hadir konsep futuristik. Sebagian besar material yang digunakan untuk menyajikan kopi mengguanakan bahan yang ramah lingkungan. Fore Coffee ingin berkontribusi dan memberikan dampak positif untuk alam sekitar.

Kopi yang ditawarkan Fore Coffee memiliki banyak macam varian, bukan hanya espresso-based, tetapi hadir juga dengan berbagai campuran seperti susu dan sirup. Fore Coffee berkomitmen untuk menghadirkan bahan berkualitas tinggi, antara lain fresh milk yang bermutu bagus dan juga sirup-sirup berbahan alami sehingga sehat untuk dikonsumsi.

Sebelum memasuki area mal, pengunjung wajib mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu, pengunjung harus memasukkan data diri, dan memindai kode di setiap akses mall yang disediakan. Pengunjung akan mendapatkan tiga jenis informasi sesuai dengan status vaksin masing-masing. Status berwarna merah berarti belum divaksin, dan tidak dapat memasuki area mal, sedangkan warna kuning, dan hijau dapat mengakses dan memasuki area MaRI dan NIPAH.

NIPAH berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain; wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh pada seluruh akses dan pengunjung wajib mengenakan masker selama berada di area mal. Desinfeksi rutin juga telah konsisten diterapkan di seluruh area. Pelayanan parkir kini telah menggunakan sistem touchless sehingga lebih aman dan nyaman bagi pengunjung setia.(rls)