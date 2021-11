Bank Mandiri Jadi Digital, Dukung Program Makassar Smart City

MAKASSAR, Upeks–PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melanjutkan transformasi digitalnya, salah satunya melalui Financial Supper App Livin by Mandiri dan Wholesale Digital Super Platform by Kopra Mandiri. Kedua layanan digital ini dipercaya mampu memberikan solusi perbankan digital yang komprehensif, termasuk dalam mendukung Makassar sebagai Smart City.

Regional CEO Bank Mandiri Sulawesi Maluku, M Ashidiq Iswara dalam siaran persnya ke Upeks, Selasa (16/11/2021) menyampaikan, di usia yang ke 23 tahun ini Bank Mandiri memiliki visi untuk bertransformasi kearah beyond digital yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dari hulu ke hilir termasuk menghubungkan layanan keuangan Bank mandiri dengan ekosistem digital. Kerja sama dengan PD Parkir Kota Makassar merupakan salah satu bentuk dukungan Bank Mandiri kepada Kota Makassar untuk mendukung visi Makassar mewujudkan “Makassar Kota Dunia yang SOMBERE’ dan SMART CITY”.

Dengan diterapkannya pembayaran parkir non tunai menggunakan e-Money dan QRIS bekerjasama antara PT Bank Mandiri, PD Parkir dan PT. Sarana Pembayaran Global bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pembayaran parkir secara non tunai sehingga transaksi menjadi lebih praktis, tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan dengan uang kembalian.

“Tak hanya itu saja, Mandiri e-Money juga telah memiliki ekosistem pengguna dan merchant yang sangat luas sehingga dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna kartu,” kata Ashidiq.

Agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai transaksi non tunai, kartu e-Money juga dapat diisi ulang dengan menggunakan Livin’ by Mandiri, ATM, e-commerce yang sudah bekerjasama dengan Bank Mandiri serta sejumlah merchant partner.

“Selain itu Kerjasama ini juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah kota Makassar dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah khususnya retribusi parkir. Infrastruktur untuk mendukung ekosistem digital ini telah kami siapkan berupa EDC dan QRIS untuk seluruh juru parkir di 183 titik di ruas Jalan Boulevard, Pengayoman, Hertasning – Aeropala dan Jalan Perintis Kemerdekaan sehingga semakin banyak alternatif pilihan pembayaran untuk masyarakat,” ujarnya.

Bank Mandiri telah menunjukkan konsistensinya dalam dukungan Gerakan nasional Non Tunai antara lain melalui kenaikan jumlah penerbitan kartu e-Money secara nasional mencapai 24.1 juta kartu, dan pada akhir Juli 2021 frekuensi transaksi finansial mencapai 8.1 Triliun. (*)