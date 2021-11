Anniversary Deal Diskon 15% + Extra Cashback 50% di 3 Wise Monkeys Mal Ratu Indah

Makassar, Upeks.co.id–Dalam rangka anniversary 3 Wise Monkeys yang pertama, resto yang menawarkan sajian kuliner Jepang ini memberika penawaran menarik. Beragam menu favorite hadir dengan diskon 15% + Extra Cashback hingga 50%. Promo ini berlaku untuk menu ala carte mulai tanggal 26 Oktober hingga 25 November 2021 mendatang. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya, dan hanya berlaku untuk member 3 Wise Monkeys.

Ina Sakina Rustham selaku Tenant Relation Section Head Mal Ratu Indah mengungkapkan 3 Wise Monkeys genap berusia satu tahun. Tenant 3 Wise Monkeys memberi sajian kuliner unik khas Jepang yang lezat. “Seluruh pengunjung setia MaRI yang gemar dengan masakan khas Jepang, 3 Wise Monkeys menjadi pilihan yang tepat. Silahkan berkunjung dan dapatkan promo anniversarynya spesial hingga 25 November 2021 mendatang,” ungkapnya.

Ratusan sajian menu lezat dan sehat ditawarkan di 3 Wise Monkeys. Pelanggan dapat tetap menyantap sajian dengan aman dan nyaman. Karena 3 Wise Monkeys tetap menerapkan protokol kesehatan bagi pelanggan yang dine in untuk wajib menjaga jarak aman selama berada di tenant 3 Wise Monkeys.

Selain itu, 3 Wise Monkeys juga menghadirkan promo all you can eat mulai 149 ribu rupiah. Pelanggan bebas memilih lebih dari 50 menu yang ditawarkan. Menu ini termasuk Soup, Salad & Appetizer, Sushi & Sashimi, Fried & Grilled, Mini Donburi, Noodle, hingga Dessert. Volcano Kani Mayo, Volcano Salmon Roll, Inari Bombastic Roll, Meatballs, Beef Volcano Roll, Inari Sushi Volcano, dan Chicken Wings merupakan beberapa menu andalan yang paling diminati.

Bagi pelanggan yang ingin melakukan pembelian dari tenant MaRI, Mallku Marketplace juga menyediakan layanan whatsapp. Untuk di MaRI, dapat menghubungi nomor 081242864833. Pelanggan juga berkesempatan untuk mendapatkan free 150 ribu yang bisa didapatkan melalui kuis yang akan diadakan di instagram @malratuindah.

MaRI berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain ; wajib mengunduh aplikasi peduli lindungi, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh pada seluruh akses dan pengunjung wajib mengenakan masker selama berada di area MaRI. Desinfeksi rutin juga telah konsiten diterapkan di seluruh area MaRI. Pelayanan parkir kini telah menggunakan sistem touchless sehingga lebih aman dan nyaman bagi pengunjung setia MaRI.(rls)