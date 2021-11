Andi Nuralmira Saraswati Chalik Jadi Ketua OSIS SMP Islam Al Azhar 24 Makassar, Ini Sederet Prestasinya

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Andi Nuralmira Saraswati Chalik bersama Ian Wahyu Junaedy, terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Islam Al Azhar 24 Makassar, masa bakti 2021-2022.

Pelantikan ketua OSIS dan pengurus serta MPK SMP Islam Al Azhar 24 Makassar masa bakti 2021-2022, berlangsung di ruang pola SMP Islam Al Azhar 24 Makassar, Senin (15/11/2021)

Rangkaian kegiatan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS cukup panjang, dimulai dari kampanye ke masing-masing kelas oleh masing-masing kandidat dilanjutkan dengan kampanye akbar dan debat.

Seusai acara pelantikan, Ketua OSIS, Andi Nuralmira Saraswati Chalik bersama Ian Wahyu Junaedy, mengungkapkan, rasa syukurnya karena sudah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua. Mereka berdua siap bekerja sama dan akan mengembangkan organisasi ini untuk kemajuan SMP Islam Al Azhar 24 Makassar ke depannya.

Sekadar diketahui, Andi Nuralmira Saraswati Chalik yang akrab disapa Aira ini merupakan putri dari GM Komunikasi dan Hukum PT Semen Tonasa, Andi Muh. Said Chalik dengan sang istri Nur Kartika Sari.

Adapun sejumlah prestasi berhasil ditorehkan oleh Aira yang lahir ditahun 2008 tersebut, yakni:

Prestasi Akademik:

• The Best Student In Academic di TK B Al Azhar 34 Makassar TA 2013/2014

• Murid Berprestasi Angkatan VIII (kelas 6E) di SDI Al Azhar 34 Makassar TA 2019/2020

• Peringkat 1 di kelas 2, 3, 6, & 7

• Peringkat 2 di kelas 4 & 5

• Completer English Kumon EFL tahun 2019 (Rank 1 among 4628 Students)

Prestasi Non Akademik :

• The Winner TSM Makassar Little Princess 2017

• Putri Pariwisata Cilik Kab. Pangkep 2018

• Putri Pariwisata Cilik B Sulawesi Selatan 2018

• Runner Up 2 Duta Model Indonesia Cilik B 2018 Tingkat Nasional

• Runner Up 1 Modeling Anak Indonesia Stars Ethnic 2018 Tingkat Nasional

• Model Berprestasi Makassar 2018 dari Ergaz Entertainment

• Putri Bunga Cilik C Sulawesi Selatan 2018 & The Best Costume

• Dara Cilik C Sulawesi Selatan 2019 & sebagai Juara Umum yg mendapatkan Trophy Bergilir dari Walikota Makassar

Pengalaman Entertainment:

• Ikut berperan di Pementasan Teater Ayo Bangun tahun 2018. Pengalaman Organisasi :

• Wakil Ketua OSIS SMPI Al Azhar 24 Makassar Periode 2020/2021

• Ketua OSIS SMPI Al Azhar 24 Makassar Periode 2021/2022. (rls)