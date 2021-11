Pasca Launching All New Xenia, Daihatsu Catat 50 SPK

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Setelah lauching generasi ketiga All New Xenia beberapa hari kemarin, Astra Daihatsu Alauddin dan Astra Daihatsu Urip Makassar menggelar Customer Gatheting & Test Drive All New Xenia, di Tanamera, Phinisi Point (Pipo).

Customer Gatheting & Test Drive All New Xenia digelar dengan tak lain untuk customer bisa test drive langsung All New Xenia.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Alauddin, Ari Sugih mengatakan, tujuannya memang kita ini memperkenalkan ke masyarakat agar bisa merasakan langsung produk baru kami All New Xenia.

“Selain test drive, customer juga mendapatkan doorprize berbagai hadiah menarik dan penawaran DP mulai 15 persen,” kata Ari disela-sela Customer Test Drive & Gathering, di Tanamera Phinisi Point.

Sementara itu, Kepala Cabang Astra Daihatsu Urip Sumoharjo, Andrianto Saudin mengatakan, All New Xenia launching 24 November kemarin. Kami sudah mencatat 50 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

“Kalau ditanya soal target, saya menargetkan setiap bulannya itu 200 unit. Jadi sampai Desember akhir tahun ini kami targetkan 400 unit penjualan untuk All New Xenia,” ungkapnya. (Mit)