PPKM Level 3 Diberlakukan, Berikut Aktivitas Seru Akhir Tahun di Rumah Saja

Jakarta, Upeks–Tak terasa beberapa minggu lagi kita sudah menyongsong tahun baru 2022. Namun dengan adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas di ruang publik, rencana akhir tahun yang sudah jauh-jauh hari direncanakan mungkin terpaksa dibatalkan. Jangan sampai kondisi ini menurunkan semangat dan akal kamu untuk merayakan momen akhir tahun ini dengan diri sendiri maupun bersama orang-orang terkasih. Jangan ketinggalan hype selebrasi akhir tahun dan jadikan liburanmu di rumah lebih seru dengan memaksimalkan fitur-fitur inovatif di Samsung Galaxy Z Flip3 5G kamu.

“Samsung selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap keseharian pengguna. Di era better normal ini di mana setiap orang harus bertransformasi digital, Samsung Galaxy Z Flip3 5G tidak hanya menghadirkan pengalaman smartphone lipat unik yang ringkas, compact, dan pocketable, tapi juga dapat menunjang kebutuhan sosial, produktivitas, dan hiburan di tengah keterbatasan mobilitas dengan memaksimalkan fitur-fitur terbarukan yang hanya ada di Galaxy Z Flip3,” ujar Verry Octavianus, Product Marketing Manager Samsung Mobile, Samsung Electronics Indonesia.

Berikut 5 aktivitas yang dapat kamu lakukan untuk merayakan momen dan liburan tahun baru dengan seru walau di rumah saja:

Homemade Dinner Bersama Keluarga

Memasak makan malam tahun baru bersama seluruh anggota keluarga? Good idea! Dengan Multi-Active Window kamu bisa melakukan sampai tiga aktivitas dalam waktu bersamaan menggunakan fungsi Drag & Split . Kamu bisa menonton tutorial masakan tahun baru seperti rosemary roast chicken ala Jamie Oliver di channel YouTube sambil membandingkan berbagai resep kue cucur yang lagi trending di websites dan scrolling Pinterest untuk mencari inspirasi ide plating yang cantik. Dengan Layar Samsung Galaxy Z Flip3 5G mendukung refresh rate 120Hz untuk scrolling yang begitu smooth walau harus buka banyak aplikasi.

Manfaatkan waktu menyiapkan santapan keluarga dengan suami dan anak untuk memperkuat hubungan bersama yang mungkin selama ini jarang dilakukan karena kesibukan masing-masing. Kamu pun tidak perlu takut ponsel lipat ini ketumpahan air atau tersenggol jatuh di tengah kesibukan memasak karena Galaxy Z Flip3 5G sudah bersertifikasi IPX8 water resistant dan menggunakan Gorilla Glass Victus serta Armor Aluminum yang menjamin daya tahan yang jauh lebih baik.

Virtual Celebration dengan Sahabat

Kamu mungkin ingin berbagi keceriaan tahun baru dengan keluarga dan teman yang berada di kota atau negara lain. Gelar virtual New Year celebration via Zoom atau Teams. Aktifkan fitur Flex Mode untuk pengalaman hands-free, cukup tekuk dan letakkan di atas meja dan mulai conference video call kamu. Quick panel di bawah layar memungkinkan kamu untuk mengatur tingkat kecerahan dan volume atau mengambil screenshot untuk merekam momen spesial saat kamu melakukan virtual toast dan bersama-sama countdown menuju tahun baru. Pairing dengan Galaxy Buds2 kamu untuk pengalaman audio yang immersive.

Jelajahi Budaya dan Musik secara Virtual

Banyak acara yang beralih virtual karena pandemi. Virtual tour maupun konser virtual pun bisa menjadi pilihan yang menarik untuk menikmati libur akhir tahun. Bagi kamu yang ingin melakukan virtual tour, situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif punya banyak pilihan tujuan menarik, mulai dari berbagai bentang alam Indonesia hingga museum. Selain itu, channel YouTube Pesona Indonesia juga rutin melakukan virtual tour ke berbagai destinasi, termasuk ke daerah-daerah yang tersembunyi.

Kalau kamu memilih untuk menonton konser virtual, sejumlah musisi telah menjadwalkan live streaming virtual concert, seperti BTS yang akan menyelenggarakan konser BTS Permission To Dance On-LA Online Live Streaming pada tanggal 3 Desember mendatang. Selain itu, berbagai platform streaming di Indonesia pun memiliki konten-konten musiknya sendiri yang bisa menjadi alternatif dari konser virtual, seperti Mola dengan Mola Chill, Disney+ Hotstar dengan dokumenter Billie Eilish berjudul “Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”, hingga Netflix dengan film seperti “Bohemian Rhapsody”. Untuk meningkatkan pengalaman menonton, kamu bisa menaruh Galaxy Z Flip3 pada posisi landscape di tempat yang kamu inginkan, lalu tekuk sedikit untuk membuatnya bisa berdiri tegak. Kamu pun bisa menonton secara hands-free dengan tampilan penuh.

Apapun preferensi kamu, Galaxy Z Flip3 punya layar dan speaker mumpuni yang mampu memaksimalkan pengalaman kamu dalam menikmati liburan yang aman di dalam rumah. Kamu yang ingin menikmati konten musik bisa dengan lebih puas mendengar suara penyanyi favorit berkat kualitas surround sound yang jernih dari stereo speaker berteknologi Dolby Atmos. Di samping itu, Galaxy Z Flip3 juga punya FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display berukuran 6,7 inci dengan visual yang begitu tajam dan vivid untuk pengalaman virtual tour yang lebih maksimal.

Puas Mabar Tanpa Hambatan

Manfaatkan liburan panjang tahun baru untuk mencoba game yang belum sempat dimainkan bersama teman. Mulai dari Mobile Legends hingga PUBG Mobile, kamu bisa puas mabar berlama-lama dengan baterai Galaxy Z Flip3 5G yang awet. Kamu juga bisa menikmati me time dengan bermain game seperti Genshin Impact hingga Football Manager 2022 tanpa khawatir baterai akan cepat habis. Pasalnya, smartphone foldable ini punya baterai 3.300mAh yang tahan seharian. Bagusnya lagi, Galaxy Z Flip3 memiliki fitur Fast Charging 15W untuk membuatnya bisa segera digunakan kembali saat baterainya habis.

Berbagi Kehangatan dengan Bertukar Kado

Momen Natal juga dapat dimanfaatkan untuk berbagi kasih bersama keluarga dan orang terdekat. Dekorasi rumah dengan ornamen natal, bungkus kado dengan warna-warna ceria, bertukar kado dan bermain secret santa dengan pasangan dan anak tercinta. Atau janjian dengan sahabat untuk saling mengirim kado dan buka bersama di malam Tahun Baru via video call. (*)