Kembalinya Era Flip: TIME Menobatkan Galaxy Z Flip3 5G sebagai Salah Satu Penemuan Terbaik di 2021

Jakarta, Upeks–Sebelum kebangkitan era smartphone, produsen mencoba berbagai macam bentuk dan desain telepon genggam untuk melihat mana yang paling disukai pasar. Dari telepon candy bar dengan dial pad-nya hingga model yang lebih mutakhir seperti flip phone dan slider, sampai telepon genggam dengan keyboard QWERTY.

Namun pada saat itu, hanya flip phone-lah yang benar benar mencuri hati para konsumen: ringkas untuk ditaruh di saku, namun bisa ‘dibuka’ untuk memberikan lebih banyak fitur.

Menjaga semangat inovasi tersebut tetap menyala, Samsung telah bekerja dengan keras untuk mengembangkan perangkat seluler next generation–perangkat yang dapat mengombinasikan kekuatan smartphone masa kini dengan gaya flip phone yang portable.

Melalui peluncuran Galaxy Z Flip3 5G, Samsung telah menemukan titik yang pas, terbukti dari reaksi positif konsumen dan para tech enthusiast terhadap inovasi, kesiapan teknologi, ketahanan, serta style dari perangkat Galaxy Z Flip3 5G. Kombinasi inilah yang akhirnya membuat TIME Magazine menobatkan Galaxy Z Flip3 5G sebagai salah satu dari “The 100 Best Inventions of 2021,” yang dipenuhi daftar kreasi-kreasi yang paling groundbreaking dari seluruh dunia tahun ini–sebuah pencapaian yang berhasil diraih oleh Samsung setelah tiga generasi inovasi foldables.

Melalui banyak usaha dan dedikasi, era flip phone akhirnya terlahir kembali–dengan segala inovasi dari smartphone modern.

TIME menulis:

“Beberapa tahun ke belakang, banyak produsen telah berusaha untuk menggabungkan fungsi dari smartphone dengan bentuk ringkas dari flip phone era 2000-an–dengan hasil yang biasa-biasa saja. Namun, dengan Galaxy Z Flip3, Samsung akhirnya menemukan kesuksesan. Z Flip sama ringkasnya dengan perangkat dari dua dekade sebelumnya, namun sebagai ganti dari layar yang kecil dan dial pad fisik, kita mendapatkan layar 6,7 inci yang vibrant, dengan layar lainnya di bagian cover depan sehingga kita dapat dengan mudah membaca pesan atau panggilan masuk ketika perangkat dalam keadaan tertutup. Lebih hebat lagi: banderol 999 dolar AS, menjadikannya mainstream phone dengan foldable display pertama yang dihargai di bawah 1.000 dolar AS.”

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan setia yang telah menjadikan inovasi kami sebagai tren smartphone baru di 2021. Dukungan dan feedback membangun dari pelanggan lah yang telah membawa smartphone foldable kami, Galaxy Z Flip3 5G, sampai sejauh ini. Di Indonesia, 58%[1] pengguna Galaxy Z Flip3 adalah milenial dan generasi z. Mereka adalah trendsetter sejati dengan smartphone foldable di genggaman. Desain inovatif dan compact, Flex Mode, dan fitur-fitur hands-free multitasking telah menetapkan tren baru, menunjukkan bahwa fungsionalitas, pengalaman penggunaan, dan keterjangkauan dapat menyentuh lebih banyak konsumen Indonesia dan mengembangkan cara mereka bekerja berekspresi, dan berkreasi,” ujar Yoonsoo Kim, President of Samsung Electronics Indonesia.

Galaxy Z Flip3 5G telah mengubah cara kita bekerja, berekspresi, dan berkarya dengan smartphone kita. Mulai dari Flex Mode yang hands-free serta kamera mempesona beresolusi 12MP yang mengubah cara kita membuat konten, hingga Cover Screen yang didesain ulang dengan ukuran 4 kali lebih besar dari sebelumnya, membuat kita dapat melihat lebih banyak pesan serta notifikasi on the go, tanpa membuka perangkat smartphone kita. Didukung dengan speaker yang telah mendukung Dolby Atmos, Dynamic AMOLED 2X Display, serta UX responsif yang dapat beradaptasi dengan bagaimana kita melipat perangkat, Galaxy Z Flip3 menawarkan pengalaman menikmati hiburan yang jauh melebihi perangkat lainnya, sehingga kamu dapat terhanyut lebih dalam pada konten favorit, game, atau video calls. Yang membuatnya lebih praktis lagi adalah fakta bahwa Galaxy Z Flip3 dan Z Fold3 adalah perangkat foldable pertama dengan IPX8 rating yang water-resistant. Semua itu dikemas dalam desain ikonis yang compact untuk dimasukkan ke dalam saku.

Dengan kombinasi antara fungsionalitas smartphone dan kepraktisan membawa flip phone yang dimiliki Galaxy Z Flip3 5G, mudah untuk melihat mengapa perangkat pencipta tren ini masuk ke dalam daftar dan menghadirkan pengalaman menggunakan smartphone yang terbarukan. Dengan libur akhir tahun yang sudah di depan mata, Galaxy Z Flip3 5G pun menjadi perangkat sempurna untuk masuk di dalam daftar belanja liburan terdekat. Terlebih, dengan kehadiran Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, konsumen bisa melakukan kustomisasi Galaxy Z Flip3 melalui padu padan berbagai warna, menjadikannya hadiah yang beda dari yang lain yang cocok dengan gaya unik dari orang-orang terdekat. (*)