Saat Edgy Fashion Bertemu Teknologi Smartphone Masa Depan di Jakarta Fashion Week 2022

Jakarta, Upeks–Sebagai smartphone paling stylish dari Samsung, Samsung Galaxy Z Flip3 5G benar-benar membawa the Z Factor: Fashion meets Function, bagi para urban-stylish masa kini. Desainnya yang sleek dan compact, form factor-nya yang bisa dilipat, menjadikannya fashionable saat digenggam dan ringkas saat dimasukkan ke kantong pakaian. Kamera 12MP dengan enhanced features untuk membuat konten media sosial yang unik, ditambah Cover Screen berukuran 1,9 inci bisa dikustomisasi sesuai personality pengguna sekaligus memberikan kemudahan membuat foto, video, mengecek notifikasi, atau memilih musik tanpa harus membuka perangkat. Pilihan warna-warna yang chic dan versatile dikombinasikan dengan casing dan aksesori yang trendy menjadikan Samsung Galaxy Z Flip3 5G sebagai a true fashion icon.

“The future is foldables adalah sebuah statement yang kami yakini sejak pertama kali menghadirkan perangkat foldables untuk masyarakat. Dan tahun ini kami kembali memperkenalkan teknologi masa depan di dalam Samsung Galaxy Z Fold3 and Z Flip3 5G. Kehadiran dua perangkat ini memberikan unique foldable experience yang tidak bisa didapatkan dari handphone pada umumnya, secara khusus untuk Galaxy Z Flip3 yang berhasil menjadi sebuah trendsetter dengan bentuk yang compact dan juga stylish yang sangat mendukung fashion penggunanya. Kami melihat bagaimana teknologi yang dimiliki oleh Galaxy Z Flip3 dapat secara seamless disandingkan dengan fashion. Karena itu, kami melihat kesempatan untuk berkolaborasi dengan Jakarta Fashion Week 2022 merupakan keputusan yang tepat,” ujar Selvia Govar, Head of Product Marketing IT & Mobile, Samsung Electronics Indonesia.

Menegaskan statusnya sebagai trendsetter, Samsung menampilkan debut pertama Samsung Galaxy Z Flip3 5G di pekan fashion terbesar se-Asia Tenggara, Jakarta Fashion Week 2022, featuring desainer ternama, Jeffry Tan, meluncurkan koleksi ready-to-wear deluxe fashion bertajuk ‘Footprints’.

“Rancanganku cenderung bernafas edgy namun mudah dipakai, jadi cocok dikombinasikan dengan warna-warna versatile Galaxy Z Flip3 serta aksesorinya yang trendy dan bentuk ponselnya yang sleek dan compact untuk menarik minat golongan muda. Ada 12 looks yang aku keluarkan di kolaborasi ini dan aku coba membuat something elegant dan kontradiktif, seperti penggunaan bahan yang structured, di-mix and match dengan kain yang loose, hingga beberapa form pakaian yang transformatif, seperti ada salah satu pakaianku yang bisa dipakai in six different ways. Aku melihat Galaxy Z Flip3 sebagai ponsel yang transformatif, versatile, dan ekspresif, ketiga nilai ini lah yang menjadi salah satu inspirasi dalam ‘Footprints’,” ujar Jeffry Tan, Fashion Designer.

Form Factor Galaxy Z Flip3 5G yang Transformatif

Beberapa ready-to-wear dari koleksi Jeffry Tan terbilang unik dan transformatif, seperti koleksi pakaiannya yang memiliki sleeve lepas-pasang hingga desain pakaian yang dapat digunakan dengan enam cara yang berbeda, semua untuk kemudahan pemakai mencoba berbagai style yang diinginkan. Desain pakaian transformatif tersebut seirama dengan form factor Galaxy Z Flip3 5G yang bisa diatur tingkat kemiringannya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Saat dilipat, ponsel ini nyaman digenggam di tangan ataupun diselipkan di kantong. Posisi kamera dan Cover Screen diatur dalam one single area untuk menghindari tonjolan kamera untuk tampilan yang lebih sleek. Saat dibuka, ponsel lipat ini berfungsi sebagai smartphone pada umumnya dengan fitur-fitur yang terbarukan.

Color Palette Galaxy Z Flip3 5G yang Versatile

Color palette yang dibawa oleh Samsung Galaxy Flip3 5G merupakan color trend yang dicari oleh para uber-stylish. Pilihan warna Cream, Green, Lavender, dan Phantom Black memampukan tiap pengguna untuk mengekspresikan dirinya. Warna Cream yang netral dan hangat menjadi warna favorit luxury fashion brands dunia. Warna Green yang unik digemari para fashionista yang ingin beralih ke warna yang lebih eye catching. Warna Lavender yang soft menegaskan the boldness dari perangkat ikonis ini. Warna Phantom Black layaknya Little Black Dress atau Black Tie Suit yang secara effortless memiliki tempat di berbagai wardrobe para desainer. Jeffry Tan mengombinasikan warna-warna Galaxy Z Fold3 5G dengan desain pakaiannya menjadi fashion look yang versatile sehingga bisa dipakai oleh siapa saja, apa pun gendernya.

“It’s not a genderless fashion, but it can be for everybody; any race, any skin, any gender, any shape. There is no limit,” lanjut Jeffry Tan yang karyanya sudah dipakai oleh banyak selebritas Hollywood seperti Kylie Minogue, Zendaya, Kristen Stewart, dan Carrie Underwood.

Aksesori Galaxy Z Flip3 5G yang Ekspresif

Samsung Galaxy Z Flip3 5G telah membawa smartphone clamshell ke level berikutnya. Selain hadir dalam warna-warna yang super chic, Samsung Galaxy Z Flip3 juga dapat ditambahkan dengan banyak aksesori, seperti case silikon dengan berbagai macam warna yang bisa kamu sesuaikan dengan style andalanmu setiap hari, dilengkapi dengan ring ataupun strap. Samsung Galaxy Z Flip3 5G membawa personalisasi ke level berikutnya, memberikan kebebasan bagi para pengguna untuk sepenuhnya mengekspresikan keberanian dan keunikan mereka dalam bergaya. Jeffry Tan memadupadankan koleksi ready-to-wear-nya dengan Galaxy Z Flip3 5G dengan berbagai aksesorisnya, meningkatkan penampilan para penggunanya.

Saksikan gelaran fashion ‘Footprints’ featuring Jeffry Tan yang dipersembahkan oleh Samsung dan Senayan City pada hari Kamis, 25 November, pukul 17.00 WIB di JFW.TV dalam rangkaian acara Jakarta Fashion Week 2022 yang berlangsung pada tanggal 25–28 November 2021 di JFW.TV, YouTube Jakarta Fashion Week, TikTok Live, Facebook Live, dan Instagram Live di akun resmi Jakarta Fashion Week serta di kanal-kanal digital media partner Jakarta Fashion Week 2022. Lihat sneak peek-nya di sini.

Padupadankan #OOTD dan express your own style dengan Galaxy Z Flip3 5G yang memberikan desain yang sophisticated dan pengalaman smartphone lipat yang unik serta personalized dengan Rp14.999.000.

