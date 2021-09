Maknai Hari Pelanggan Nasional 2021, Indosat Ooredoo Hadirkan GERAI ONLINE dengan Berbagai Promo Spesial

Jakarta, Upeks.co.id – Memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2021, Indosat Ooredoo, melalui IM3 Ooredoo, menghadirkan GERAI ONLINE Indosat Ooredoo, inovasi digital terkini untuk meningkatkan pengalaman pelanggan di tengah masa new normal.

Pelanggan dapat mengakses GERAI ONLINE Indosat Ooredoo, yang menyatukan berbagai layanan digital Indosat Ooredoo dalam satu tempat untuk memberikan kemudahan akses bagi pelanggan di masa pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan mengklik im3ooredoo.com/geraionline, berbagai layanan akan tersedia, mulai dari pembelian kartu SIM prabayar, pascabayar, Propaid, isi ulang pulsa, bayar tagihan pascabayar, pembelian paket data, hingga penggantian kartu SIM 3G ke 4G. Pelanggan tidak perlu menginstal aplikasi apa pun untuk mengakses GERAI ONLINE Indosat Ooredoo, cukup melakukan klik untuk mengakses layanan ini.

Tersedia juga berbagai promo spesial dan menarik bagi pelanggan melalui channel digital IM3 Ooredoo lainnya dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2021. Pelanggan dapat menikmati voucher hadiah dari mitra yang berpartisipasi, termasuk Shopee, Lazada, Zalora, iStyle, KlikDokter, Alodokter, dan Cakap, sambil mengenang sedikit kilas balik tentang perjalanan mereka bersama aplikasi myIM3. Ada juga SUPER DEAL kuota data 9,9 GB yang hanya tersedia di IM3 Ooredoo Official WhatsApp.

Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo, Ritesh Kumar Singh, mengatakan, “Indosat Ooredoo, melalui IM3 Ooredoo, berkomitmen untuk memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan di tengah pandemi, sehingga pelanggan kami dapat terus terhubung dan berinteraksi seiring dengan harus bekerja dan tetap berada di rumah saat ini. Melalui GERAI ONLINE Indosat Ooredoo, kami berusaha memberikan pengalaman yang bebas khawatir dan tidak merepotkan bagi pelanggan, memungkinkan mereka mengakses layanan dari perangkat apa pun tanpa perlu memasang aplikasi tertentu. Kami selalu berupaya untuk memastikan pelanggan kami tetap nyaman dan mudah dalam menggunakan IM3 Ooredoo, serta bisa mengakses layanan kami kapan saja, di mana saja. Dengan penawaran promo spesial, kami juga ingin mengapresiasi seluruh pelanggan setia kami atas kepercayaan dan dukungan yang terus-menerus kepada Indosat Ooredoo selama ini.”

Penawaran lain dalam rangka memperingati Harpelnas 2021 dari Indosat Ooredoo, antara lain:

• Pelanggan dapat membeli paket data SUPER DEAL 9,9 GB yang berlaku mulai tanggal 4 hingga 9 September 2021 di IM3 Ooredoo Official WhatsApp.

• Pelanggan dapat menikmati promosi SENSASI sepanjang bulan September 2021, dengan diskon paket Freedom Internet hingga 40% dari harga normal, berlaku di aplikasi myIM3, UMB *123# dan IM3 Ooredoo Official WhatsApp.

• Pelanggan dapat menukarkan reward sebesar 1 poin di mitra yang berpartisipasi, termasuk Pegipegi, Bobobox, iStyle, Tokopedia, ShopBack, dan Hangry. Pelanggan juga dapat menukar 4.000 poin untuk mendapatkan paket data 2 GB selama lima hari, dengan diskon sebesar 50%. Penukaran ini hanya berlaku pada 4 September 2021 bagi anggota IMPoin melalui UMB, SMS, dan aplikasi myIM3.

• Bagi pelanggan yang perlu mengunjungi Gerai Indosat Ooredoo di kota mereka pada 4–20 September 2021, akan ada hadiah Box of Happiness. (rls)