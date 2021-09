Kalla Logistics Hadirkan Layanan Kargo dan Warehouse Berbasis Digital

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kalla Logistics senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan terbaik pada pelanggan.

Tak hanya pada layanan car carrier dan yard, tetapi juga pada layanan kargo dan warehouse yang berbasis digital. Hingga saat ini partnership Kalla Logistics pun terus berkembang.

Salah satu keunggulan yang dimiliki Kalla Logistics pada layanan pada land transporter, termasuk pengiriman kargo ialah tiap armada dilengkapi fitur GPS atau live tracking untuk menjamin setiap distribusi berjalan dengan aman. Dengan fasilitasi ini, maka pelanggan bisa mendapatkan kepastian dan jaminan akurasi pengiriman barang sehingga distribusi bisa diselesaikan tepat waktu.

“Inilah salah satu keunggulan layanan kami untuk menjawab kebutuhan ketepatan waktu distribusi. Kalla Logistics sangat menjaga akurasi distribusi. Oleh karena itu, kami juga memiliki Service Level Agreement (SLA) sebagai komitmen untuk menjamin waktu pengiriman,” jelas Fiilky Dwi Sakti, Marketing and Asset Manager Kalla Transport & Logistics.

Selain itu, SLA tersebut juga menjamin keamanan produk pelanggan sekaligus mengontrol kualitas dan standar proses kerja driver selama distribusi berlangsung.

Kalla Logistics memiliki berbagai varian armada yang siap memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mendistribusikan produknya, pick-up deck, pick-up box, blind VAN, box engkel, standard box, truck hingga wing box dengan total kapasitas lebih dari 3.000 kubik.

Adapun jenis produk yang dominan didistribusikan Kalla Logistics saat ini, seperti Fast Moving Consumer Goods (FMCG), spare part, oli serta berbagai produk lainnya.

Kemudian, pada layanan warehouse, Kalla Logistics kini memiliki jasa fulfillment atau tempat penyimpanan produk sementara yang berasal dari supplier sebelum dikirim ke customer.

Keunggulan operasional fullfillment ini ialah sudah dikelola berbasis digital, mulai dari quality check, packing hingga pengelolaan data secara real-time. Dalam pemanfaatan layanan warehouse saat ini Kalla Logistics bekerja sama dengan Logistik Digital (LODI) Indonesia untuk peralatan rumah tangga atau barang konsumsi retail lainnya serta Walls untuk cold storage.

Pada layanan warehouse Kalla Logistics juga memiliki fasilitas tambahan last mile dan first mile. Oleh karena itu, Kalla Logistics juga saat ini fokus untuk menggarap project-project yang sifatnya last mile dan first mile dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan FMCG dan e-commerce.

Kalla Logistics melayani kebutuhan warehouse sebagai bagian dari rantai pasok. Secara bertahap warehouse terus dikembangkan pada lokasi-lokasi strategis.

Lebih dari 364.400 meter persegi land asset Kalla Logistics siap memenuhi kebutuhan mitra pelanggan di berbagai wilayah, khususnya di Sulawesi yang disertai dengan pengelolaan dengan tenaga berpengalaman serta management system sesuai kebutuhan. (*)