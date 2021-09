Beli Mobil Toyota Lebih Ringan di Bulan September

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kalla Toyota kembali hadir memberikan kemudahan dengan program terbaiknya pada September 2021.

Mini pelanggan bisa memiliki mobil Toyota dengan DP rendah dan cicilan yang super ringan, pembelian kendaraan pun sudah include free biaya service serta masih banyak lagi benefit lainnya yang hanya dihadirkan khusus bulan ini saja.

Fajriaty Muhammadiah selaku Marketing dan Customer First General Manager Kalla Toyota mengatakan program penjualan kali ini bertajuk “September Deal!” yang memberi penawaran angsuran sangat ringan untuk model-model unggulan Toyota, seperti Toyota Raize hanya Rp2 jutaan per bulan dan Toyota Yaris hanya Rp3 jutaan per bulan.

Selain itu, Kalla Toyota juga kembali menghadirkan benefit lainnya, mulai dari free asuransu 1 tahun, free aksesoris dan kaca film, free compliment Covid-19, free welcome pack hingga free biaya jasa service berkala selama 4 tahun atau pemakaian 50.000 km.

“Beli Toyota bulan ini penuh dengan keuntungan, Kallafriends! Kalla Toyota memberikan program cicilan yang super ringan. Anda pun tak perlu lagi memikirkan biaya service selama 4 tahun serta nikmati beragam benefit lainnya dalam September Deal,” pungkasnya.

Kata dia, pemenang 1 unit Toyota Agya juga bakal diundi bulan ini. Jadi, katanya dengan melakukan pembelian kendaraan bulan ini, Anda memiliki kesempatan untuk membawa pulang grand prize tersebut. Hanya di Kalla Toyota beli mobil, bisa dapat mobil lagi.

” Kemudian, raih juga kesempatan untuk memenangkan hadiah langsung dengan berbagai doorprize menarik,” ungkapnya.

Selain Toyota Agya, pelanggan juga berkesempatan memenangkan grand prize lainnya, yaitu 1 unit motor Benelli Motobi 200 EFI selama periode pembelian kendaraan Juli-September 2021. Kalla Toyota pun menghadirkan doorprize mingguan yang diundi pada setiap pelaksanaan Customer Gathering Online.

“Sehingga bagi pelanggan yang melakukan SPK selama acara memiliki kesempatan untuk memenangkan smartphone, Samsung Galaxy Tab, smartwatch hingga e-voucher senilai ratusan ribu rupiah,” imbuhnya.

Pada “September Deal!”, pelanggan dapat menikmati program DP dan angsuran ringan untuk model Toyota lainnya, yaitu angsuran Toyota Agya dan Toyota Calya yang dimulai dari Rp2 jutaan per bulan serta Toyota Avanza Rp3 jutaan per bulan. Ketiga model tersebut pun bisa dimiliki dengan DP mulai 15 persen.

Dalam program penjualan bulan ini, Kalla Toyota juga memberikan kemudahan melalui EZ Deal yang hadir sebagai solusi bagi pelanggan dalam memiliki Toyota Impian yang stylish, tanpa perlu bayar mahal.

Benefit yang diberikan dalam program EZ Deal memang sangat menguntungkan pelanggan karena pada dua tahun pertama, Kalla Toyota memberikan cicilan terendah dan competitive.

“Cicilan akan bertingkat sesuai dengan kenaikan penghasilan dan jenjang karir pelanggan serta opsi yang fleksibel untuk cicilan termin ketiga atau tahun 5-6, yaitu lanjutkan pembayaran atau tukar tambah dengan Toyota baru,” sebutnya.

Tambah dia, EZ Deal berlaku untuk tenor 6 tahun yang terbagi menjadi 3 termin. Dengan rincian termin pertama ialah masa cicilan 1-2 tahun atau bulan 1-24 bulan. Termin kedua adalah masa cicilan 3-4 tahun atau bulan 25-48. Nah, di termin kedua inilah cicilan dapat mengikuti kenaikan pendapatan pelanggan.

“Kemudian, di termin ketiga ialah masa cicilan 5-6 tahun atau bulan 49-72. Pada termin ketiga cicilan lebih fleksibel karena pelanggan bisa memilih untuk melanjutkan cicilan atau melakukan trade in. Adapun model yang termasuk dalam program ini, dimulai dari Toyota Raize, Yaris, Rush dan Vios,” tutupnya. (Mimi)