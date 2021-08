UPZ Nurul Ilmi Workshop Persiapan Launching Z-Mart Baznas

MAKASSAR, Upeks.co.id–Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Nurul Ilmi Kampus Gunungsari Baru UNM menggelar pelatihan pengelolaan mini market bekerjasama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dalam rangka persiapan pembukaan Z-Mart. Kegiatan ini dibuka resmi Ketua Baznas H. Ashar Tamanggong turut dihadiri Ketua Umum Masjid Nurul Ilmi Prof. H. Asfah Rahman, M.Ed.,Ph.D., dan Ketua Panitia Workshop Dr. Dalilul Falihin,S.Ag.M.Si. Workshop akan berlangsung selama enam hari, 11-16 Agustus 2021, di Aula Masjid Nurul Ilmi.

Selama pelaksanaan workshop pihak panitia sudah sepakat agar semua pihak yang terlibat selama acara berlangsung disiplin mematuhi protkes Covid-19, termasuk jumlah peserta dibatasi hanya mereka yang memenuhi syarat dan sudah dipersiapkan jadi staf dan karyawan Z-Mart nanti.

Ketua Baznas Kota Makassar Ashar Tamanggong yang hadir membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa dengan adanya mini market ini nantinya selain memberi pelayanan kepada jamaah masjid di dalam memenuhi kebutuhannya juga dapat menjadi pioner dalam membangun ekonomi keummatan berbasis masjid, sehingga pada saatnya nanti mampu mengangkat harkat kaum dhuafa di sekitar masjid pada khususnya dan di kota Makassar pada umumnya.

“Kita sudah mengetahui bersama bahwa trend belanja saat ini tidak lagi harus ke mall yang jauh tapi semakin dekat dengan pelayanan yang nyaman dan sejuk, bahkan di tengah pandemi Covid-19 telah mengubah gaya hidup masyarakat melalui pelayanan online, sehingga tidak lagi konsumen harus mengeluarkan biaya dan tenaga keluar rumah tapi cukup memencet hp lalu tidak lama kemudian barang pesanan sudah tiba,” ungkap H. Ashar Tamanggong.

Diakui H. Ashar Tamanggong bahwa pihak BAZNAS Makassar sangat mengapresiasi pendirian Z-Mart yang segera di-launching ini karena dapat menjadi percontohan UPZ lainnya dan BAZNAS siap mendukung sepenuhnya, apalagi program ini merupakan program BAZNAS Pusat dan sudah jadi salah satu brandid nasional.

Ketua UPZ Masjid Nurul Ilmi Dr. H. Kulasse Kanto, M.Pd. yang juga Sekretaris Masjid Nurul Ilmi UNM mengatakan pelatihan pengelolaan mini market ini memang dimaksudkan untuk memberdayakan potensi UPZ dan SDM yang dimiliki Masjid Nurul Ilmi terutama di dalam memberdayakan ekonomi keummatan berbasis masjid sehingga makin besar manfaatnya kepada kaum dhuafa di kota ini. Seusai mengikuti workshop peserta akan mengikuti program magang dan konsultasi.

“Makanya mereka yang jadi peserta kali ini adalah anggota jamaah kita yang aktif di masjid, diantaranya guru mengaji dan anak-anak remaja/pemuda masjid. Mereka diberi pengetahuan terkait dengan prospek bisnis retail dan keterampilan manajemen dan marketing, ungkap H. Kullase yang juga menjabat Sekretaris Masjid Nurul Ilmi.

Untuk mewujudkan dan mencapai hasil maksimal panitia pelaksana sengaja menghadirkan pakar dan praktisi yang sudah berpengalaman di dalam mengelola SDM terutama di bidang bisnis retail dan manajemen markaeting. Mereka yang berbagi ilmu dan keahlian selama workshop berlangsung adalah Prof. Dr. M. Azis,Msi., Dra. St. Hajerah ,Msi., Dr. Rahmatullah,S.PD.,M.E., Sahade, S.Pd.,M.Pd., Dr. Hj. Tuti Suryaningsih,M.Pd., dan Dr. H. Abdul Rijal Saing,M.Si.

Para nara sumber tersebut didampingi instruktur berpengalaman memaparkan materi yang dibagi dalam empat sesi, materi pertama bertajuk “Introduction : Retail Business Prospect” meliputi pengetahuan tentang prospek usaha retail kini dan masa depan, aspek legalitas bisnis, budgeting, pengenalan lokasi, organisasi SDM, kelayakan usaha , dan operasional. Materi kedua meliputi, “Retail Marketing Strategi” menguraikan tentang seputar tips dan trik pemasaran retail, alat promosi efektif, dan analisa segmentasi ritel.

Materi ketiga adalah “Purchasing strategies and inventory” meliputi perencanaan pembelian barang, prosedur penerimaan barang, membuat daftar barang yang akan dijual, dan prosedur penyimpanan barang. Materi Keempat bertajuk :Visual Marchandising and How to price merchandise” meliputi perencanaan desain toko, dekorasidan dress up, tataletak, planogram dan display, kebijakan harga, menentukan harga yang efektif dan harga terbaik.

Menurut Ketua Workshop Dr. H. Dalilul Falihin,S.Ag., M.Si., UPZ Masjid Nurul Ilmi selama ini sudah memiliki program andalan di dalam memberdayakan jamaah dan menyantuni kaum dhuafa. Diantaranya, mengajar mengaji pengemudi bentor dua kali seminggu. Pesertanya masih 20-an. Mereka diberi pengganti uang bensin setiap hadir belajar mengaji dan disiapkan makan siang. Selain itu ada kegiatan rutin ngopi sedekah subuh setiap Hari Minggu pagi dan budi daya sayur kangkung sistem hidroponik. (rls)