Sambut Hari Kemerdekaan, Astra Motor Sulsel Gelar Konser di Atas Kapal Pinisi

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya salah satunya yaitu Kapal Pinisi. Kapal Pinisi adalah kapal kayu legendaris yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang diperkirakan sudah dibuat sejak abad ke-14 atau tahun 1400-an.

Hal yang membuat kapal pinisi unik adalah pembuatannya yang masih sangat tradisional, dari sisi alat hingga cara pemasangan berbagai komponen kapal. Tak heran, pada 7 Desember 2017, Kapal Pinisi asal Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO.

Sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, hingga Ambon, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) senantiasa memadukan unsur budaya lokal dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.

Nah kali ini, Asmo Sulsel dengan bangga menggelar konser bertajuk PCX Sound from The Pinisi. Memadukan kemegahan Kapal Pinisi dan unsur mewah yang disematkan pada sepeda motor New Honda PCX160. Kegiatan ini digelar pada 17 Agustus 2021 pukul 19: 30 Wita secara live virtual di Instagram dan Facebook HondaJagoanku.

Konser di atas Kapal Pinisi untuk pertama kalinya digelar oleh Honda dalam rangka menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Gelaran konser virtual PCX Sound From The Corner akan dipandu oleh host Tuming Abu, serta dimeriahkan dengan penampilan special guest star Ruang Baca, Musisi Jenaka, dan kolaborasi musisi Fian Rynaldy bersama Ismy Amaliah.

Tidak hanya itu, penonton juga akan dimanjakan dengan kuis berhadiah menarik seperti Helm Exclusive Honda, Sepatu Compass, dan voucher belanja.

Manager Marketing Asmo Sulsel untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, Gangga Nanda Adi mengatakan kegiatan ini merupakan persembahan spesial Astra Motor untuk memberikan hiburan kepada pecinta sepeda motor Honda.

Kali ini, Asmo Sulsel memadukan unsur budaya Sulawesi Selatan yaitu Kapal Pinisi yang dikemas secara menarik dan digelar secara virtual untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

“Astra Motor bertekad untuk turut serta aktif dalam melestarikan budaya di wilayah operasional kami dengan memasukkan unsur-unsur kebudayaan Makassar ke dalam beragam kegiatan kami. Kolaborasi ini menghasilkan paduan yang harmonis antara keunggulan produk sepeda motor Honda terbaik, bersanding dengan budaya di tanah Sulawesi. Selain itu, memalui virtual concert ini Astra Motor juga ingin menularkan semangat kemerdekaan kepada pecinta sepeda motor Honda. So, selamat menikmati gelaran PCX Sound from The Pinisi. Yuk, bersama kita tingkatkan jiwa patriotisme, kobarkan semangat dalam mengarungi beragam tantangan di era pandemi”, ungkap Gangga.

Mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat, membuat skutik premium ini mampu memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun touring. Berupaya menghadirkan kenyamanan dan berkendara kelas tinggi dengan konsep dasar PCX “Personal Comfort Salon,” desain terbaru dari skutik premium ini merupakan kombinasi dari kemewahan dengan sentuhan garis yang memberikan ekspresi dinamis.

All New Honda PCX dipasarkan dengan 3 tipe yaitu CBS, ABS, dan e:HEV. Untuk tipe CBS terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Glorious Matte Black, dan Marvelous Matte Gray. Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Briliant Black, dan Royal Matte Blue.

Tipe ABS memiliki jok two-tone serta emblem PCX dengan warna tembaga untuk tampilan yang lebih mewah. Sementara itu, untuk tipe e: HEV terdapat warna Horizon White, yang juga memiliki jok two-tone dengan sentuhan warna biru pada emblem PCX yang semakin memberikan kesan istimewa.

Astra Motor Sulsel memasarkan All New Honda PCX dengan harga on the road (OTR) Makassar Rp 31.470.000 untuk tipe CBS , Rp 35.080.000 untuk tipe ABS , dan Rp 44.500.000untuk tipe e:HEV. (rls)