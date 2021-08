POCO X3 GT Hadirkan Performa Kencang Ajak Pengguna “Go Turbo”

JAKARTA, Upeks–POCO, brand teknologi populer di kalangan tech enthusiast muda dunia, hari ini kembali mendobrak pasar smartphone Indonesia kelas menengah dengan meluncurkan POCO X3 GT. Smartphone powerhouse berkecepatan tinggi ini ideal untuk pengguna smartphone yang gemar bermain mobile game serta mengonsumsi konten entertainment sesuai komitmen untuk menghadirkan smartphone berperforma ekstrim dengan harga ekstrim.

POCO X3 GT menjadi smartphone pertama di Indonesia yang ditenagai Dimensity 1100.

Chipset flagship-level ini memiliki fabrikasi 6nm sehingga mampu memberikan efisiensi kinerja yang tinggi. Smartphone “Go Turbo” ini juga dilengkapi dengan teknologi Turbo

Charging 67W yang pertama kali hadir pada smartphone POCO, untuk mengisi ulang daya baterai 5000mAh high-density dengan cepat. Lebih lanjut, POCO X3 GT hadir dengan layar 120Hz untuk memastikan pengalaman pengguna yang lebih mulus, serta layarnya dibalut dengan Corning® Gorilla® Glass Victus™ agar lebih tangguh terhadap goresan dan benturan.

“Kami melihat bahwa POCO fans di Indonesia didominasi oleh anak muda yang gemar bermain mobile game dan menonton hiburan. Sehingga, kami yakin POCO X3 GT dapat menjadi pilihan yang sempurna,” ujar Head of Marketing POCO Indonesia, Andi Renreng.

Hingga kuartal ketiga tahun ini, lanjut Andi, POCO telah berhasil mengapalkan 20 juta unit smartphone secara global. “Kami percaya, POCO X3 GT berperan penting dalam pertumbuhan brand ini di Tanah Air,” ujarnya.

Kebutuhan terhadap smartphone berperforma ekstrim untuk mendukung aktivitas bermain mobile game serta mengonsumsi konten-konten hiburan ini tercermin melalui riset We Are Social tahun 2021. Data dari riset tersebut menyebutkan 86,2% pengguna internet di Indonesia menggunakan aplikasi entertainment & video, sedangkan 60,2% menggunakan

aplikasi game. Hal ini yang semakin mendorong POCO untuk membawa POCO X3 GT kepada POCO fans di Indonesia.

Go Turbo Performance: Performa ekstrim penuh tenaga dari Dimensity 1100

Sebagai produk terbaru untuk smartphone seri X, POCO X3 GT membawa chipset flagship-level terbaru untuk pertama kalinya di Indonesia: Dimensity 1100. Chipset ini menghadirkan CPU berukuran 6nm pertama di jajaran smartphone POCO, dengan performa, efisiensi daya

dan konektivitas lebih baik dalam menghadirkan pengalaman pengguna terbaik ketika memainkan game favorit.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada POCO yang berkomitmen menghadirkan produk-produk teknologi dengan performa tinggi kepada seluruh pengguna Indonesia, melalui POCO X3 GT yang diluncurkan hari ini,” ujar CH Chen, Deputy General Manager of Wireless Communications Products at Mediatek’s Wireless Business Group. “Dengan dukungan chipset kelas flagship dari kami, Dimensity 1100, POCO X3 GT akan menjadi

smartphone berkemampuan tinggi dengan fitur kamera, grafik, konektivitas, tampilan, audio

dan peningkatan game yang inovatif, serta kemampuan AI yang telah dipercanggih,” tambahnya lagi.

POCO X3 GT beroperasi pada empat core utama Arm Cortex-A78 terbaru yang memiliki clock speed hingga 2,6GHz, serta empat core efisiensi Arm Cortex-A55. Arsitektur CPU ini,

dikombinasikan dengan upgraded nine-core GPU Arm Mali-G77 yang berjalan di 836 MHz, mampu menampilkan game dengan fidelitas tinggi ke perangkat. Pengguna juga akan terkoneksi dengan baik menggunakan modem integrated 5G*, slot kartu SIM 5G ganda, dan

dukungan WiFi 6. POCO X3 GT tetap dingin sepanjang waktu berkat LiquidCool Technology 2.0, teknologi pendinginan cair unggulan yang memastikan kinerja yang tahan lama.

Lebih dari itu, POCO X3 GT juga menawarkan aspek penyimpanan yang lega, dengan pilihan storage sebesar 128GB dan 256GB, serta memori 8GB di kedua varian. Dengan teknologi virtual expandable RAM sebesar 2GB, pengguna dapat dengan leluasa menjalankan lebih banyak program tanpa khawatir smartphone akan berhenti bekerja atau forced shutdown.

Teknologi UFS 3.1 yang disematkan turut membawa performa yang lebih cepat untuk memudahkan akses penyimpanan data dan loading aplikasi/game, sehingga pengguna dapat menjalankan aplikasi/game tersebut dengan lebih cepat.

Go Turbo Display: Rasakan pengalaman entertainment yang imersif tanpa gangguan

POCO X3 GT menjadi smartphone POCO pertama dengan fitur Turbo Charging 67W yang mampu mengisi daya dari 0% hingga 100% hanya dalam 42 menit* dan kapasitas baterai besar 5000mAh membuatnya bisa digunakan terus menerus dan tetap bertenaga sepanjang hari.

Layar POCO X3 GT menggunakan teknologi layar FHD+ 6,6 inch DotDisplay dan responsif berkat flagship-level 120Hz refresh rate dan 240Hz touch sampling rate. Teknologi ini menghadirkan tampilan layar yang jernih dan pengalaman respon layar terhadap sentuhan yang imersif dan realtime bagi pengguna. Teknologi DynamicSwitch** dari 30Hz hingga

120Hz secara cerdas menyesuaikan kecepatan refresh rate agar sesuai dengan kebutuhan setiap konten sekaligus mengoptimalkan konsumsi daya secara besar. Selain itu, rentang

warna DCI-P3 yang terpasang pada layar IPS mampu merepresentasikan rentang warna yang lebih luas, baik warna primer RGB yang lebih tajam, hingga warna sekunder CMYK yang

lebih kaya.

POCO X3 GT telah diuji untuk tangguh terhadap goresan dan benturan dengan teknologi layar Corning® Gorilla® Glass Victus™ yang hadir untuk pertama kalinya di smartphone POCO.

Sebelumnya, fitur-fitur ini hanya hadir pada smartphone dengan harga pasaran tertinggi, tetapi POCO membawa fitur ini pada smartphone dengan harga yang ekstrim sehingga dapat dinikmati oleh semua POCO Fans.

Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, POCO X3 GT turut menyematkan fitur tambahan yang praktis untuk dinikmati pengguna sehari-hari, seperti NFC*** multifungsi dan motor linier flagship-level X-axis untuk pengalaman haptic feedback yang lebih baik pada setiap getaran perangkat yang pertama kali hadir di X-series.

Go Turbo Camera: Putar ulang rekaman menakjubkan yang ditangkap oleh Triple Camera 64MP

Fitur mutakhir POCO X3 GT semakin bersinar melalui tiga kamera 64MP serbaguna, termasuk kamera utama 64MP, kamera ultra-wide 8MP, dan kamera makro 2MP. Dengan

setup ini, pengguna mampu menangkap video Pro Time-Lapse dan memilih foto terbaik dari burst mode dengan teknologi AI Shutters. Lebih dari itu, pengguna juga dapat mengambil video layaknya profesional dengan fitur tools perekaman video yang beragam untuk menghasilkan konten yang mampu menyaingi vlogger. Tools ini termasuk real-time video bokeh, dan perekaman video HDR di kedua sisi kamera yang dapat menangkap berbagai macam warna dan kedalaman. Pengguna juga dapat mengaplikasikan salah satu dari

delapan filter cinematic movie atau lima template vlog untuk menyempurnakan tampilan video

yang diambil.

POCO X3 GT juga menawarkan pengalaman hiburan berkualitas, dengan dual speaker Dolby Atmos® unggulan yang memberikan suara stereo realistik untuk menghadirkan pengalaman audio-visual yang sangat mendalam.

Go Turbo Design: Desain dan pengalaman penggunaan yang imersif

POCO X3 GT memiliki desain baru dengan tampilan premium yang lebih sempurna. Dengan desain tepian yang membulat serta bobot ringan 193g dengan ketebalan 8.9mm, perangkat ini menawarkan pegangan yang nyaman. POCO X3 GT tersedia dalam tiga warna stylish – Stargaze Black dengan sentuhan akhir glossy yang klasik, serta Cloud White dan Wave Blue yang memberikan sentuhan desain kontemporer.

POCO X3 GT telah dilengkapi dengan sensor IR Blaster yang dapat berfungsi ganda sebagai remote universal. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol berbagai perangkat elektronik di rumah seperti televisi dan AC, tanpa harus melalui proses bluetooth pairing yang rumit. POCO X3 GT juga telah mendukung sistem user interface MIUI 12.5 terbaru dengan berbagai fitur anyar yang menawarkan performa lebih cepat. MIUI 12.5 turut menghadirkan

efek transisi yang membawa kesan premium pada tampilan, serta mekanisme keamanan baru yang mampu meningkatkan privasi bagi pengguna.

Harga dan ketersediaan POCO menghadirkan POCO X3 GT dengan suggested retail price Rp. 4.399.000,- untuk varian 8GB/128GB dan Rp. 4.799.000,- untuk varian 8GB/256GB. Kedua varian tersebut

dapat dipesan secara online preorder pada tanggal 19-25 Agustus 2021 di Po.co.id, Akulaku, dan Shoppe dengan harga early bird Rp. 4.199.000,- (8GB/128GB) dan Rp. 4.599.000,- (8GB/256GB), sekaligus berkesempatan mendapatkan hadiah eksklusif berupa TWSWireless Earbuds 2 dan kartu perdana IM3 Ooredoo****. Penjualan perdana akan dibuka pada tanggal 26 Agustus 2021 di Po.co.id, Authorized POCO Store, Authorized Mi Store, Authorized Mi Shop, Akulaku, Shope, dan akan segera hadir di Erafone. Serta, penjualan offline akan dimulai di tanggal 2 September 2021 di seluruh Mi Partner di Indonesia. (*)