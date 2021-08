Nikmati Promo Ngopi di Rumah Aja dari My Kopi O, Excelso, dan Kopi Kenangan MaRI

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Walaupun berada di masa PPKM, Mal Ratu Indah (MaRI) tetap menghadirkan promo spesial bagi pelanggan yang ingin ngopi dari rumah. Bersama dengan tenant My Kopi O, Excelso, dan Kopi Kenangan, masyarakat dapat menikmati penawaran terbaik. Mulai dari harga Rp12 ribu, pelanggan sudah bisa membawa pulang kopi. Promo ini berlaku selama bulan Agustus 2021.

Tenant Relation Section Head Mal Ratu Indah (MaRI), Ina Sakina Rustham, mengungkapkan bahwa MaRI bersama tenant berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan maksimal. PPKM Level 4 mengharuskan mal ditutup untuk sementara waktu. Namun, MaRI hadir memaksimalkan layanan delivery.

“Ngopi kini bisa dinikmati dari rumah. Tenant kopi di Mal Ratu Indah. Masa PPKM bukan menjadi halangan bagi kami untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan. Kini pelanggan dapat membeli makanan dan minuman dari aplikasi Mallku Marketplace,” ungkapnya.

My Kopi O memberikan promo buy 1 get 1 Chocolate bagi masyarakat yang sedang di rumah aja. Selain itu, My Kopi O juga memberikan promo Rp25 ribu saja untuk 2 menu chocolate.

Tenant kopi Excelso juga menawarkan promo menarik bertajuk stay at home special price. Beragam minuman dapat pelanggan nikmati dengan harga mulai 15 ribu rupiah, dan makanan mulai harga Rp35 ribu.

Untuk Kopi Kenangan, ada promo setiap hari Senin hingga Kamis. Pelanggan yang melakukan pembelian dengan minimal Rp24 ribu, berkesempatan untuk mendapatkan pilihan minuman lainnya dengan harga hanya Rp12 ribu. Promo ini hanya berlaku untuk outlet Kopi Kenangan di Mal Ratu indah. (rls)