Merdeka Belanja Dari Rumah, MaRI dan NIPAH Perkenalkan Program Mallku Virtual Shopping From Home

Makassar, Upeks.co.id–Mal Ratu Indah (MaRI) dan NIPAH merupakan pusat perbelanjaan yang berada dibawah naungan Kalla Inti Karsa. Kedua mal ini sukses meluncurkan Mallku Marketplace pada bulan Desember 2020 lalu. Mallku Marketplace merupakan solusi bagi para pelanggan mal untuk berbelanja dengan memanfaatkan teknologi. Kini, MaRI dan NIPAH kembali menghadirkan inovasi baru. Menjawab tantangan masa pandemi dan PPKM, MaRI dan NIPAH perkenalkan program Mallku Virtual Shopping From Home. Program ini akan live dari akun youtube NIPAH dan Instagram MaRI, 27 Agustus 2021 pukul 19.00-21.00 WITA.

Fadlan Tri selaku Digital Marketing Assistant Manager Kalla Inti Karsa mengungkapkan bahwa program ini merupakan inovasi terbaru. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berbelanja namun tidak ingin keluar rumah, program ini juga menawarkan kemudahan dan keuntungan bagi pelanggan. Diantaranya promo produk serba 50 ribu rupiah, gratis ongkir, kemudahan memesan produk lebih dari satu tenant, hingga keuntungan gratis voucher belanja hingga 150 ribu rupiah bagi pelanggan yang beruntung.

“Promo serba 50 ribu rupiah ini, kami berikan eksklusif untuk pelanggan pada saat live streaming Mallku Virtual Shopping berlangsung. Tenant yang bekerja sama akan menawarkan produk dengan harga dibawah 50 ribu rupiah. Sedangkan promo gratis pengantaran merupakan promo yang diberikan kepada pelanggan yang telah melakukan transaksi pada saat live instagram dimulai,” ungkap Fadlan.

Program ini hadir memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pengunjung setia MaRI dan NIPAH. Program ini mengajak para pelanggan untuk dapat tetap menikmati beragam promo menarik dari rumah saja. Disiarkan langsung dari youtube dan media sosial, sejumlah tenant akan menampilkan produk terbaiknya. Sejumlah tenant yang ikut serta meramaikan Mallku Virtual Shopping From Home, diantaranya This is April, The Executive, Mother Care, J.Reps, Elektronik, dan Gaudi.

Uta Gobel selaku Center Manager MaRI menuturkan bahwa brand The Executive hadir memberikan penawaran spesial. Kemeja pria sudah bisa pelanggan dapatkan dengan harga mulai 199 ribu rupiah di The Executive. Untuk pakaian wanita mulai 99 ribu rupiah. Untuk keperluan bayi dan balita bisa pelanggan dari tenant Mother Care dengan harga mulai dari dua ratus ribuan. “Segera manfaatkan promo menarik ini di Mallku Virtual Shopping From Home,” tutupnya.

Tak hanya itu, Deasy Rostianti selaku Operational Manager NIPAH menambahkan bahwa This Is April menawarkan pakaian wanita mulai dari 175 ribu rupiah. Gaudi dengan harga mulai dari 140 ribu rupiah. J,Rep sendiri hadir menawarkan kemeja wanita mulai 60 tibu rupiah. Tak hanya itu, Electronic City menawarkan program menarik mendapatkan Smart TV dengan harga mulai lima jutaan rupiah.“Pelanggan MaRI dan NIPAH senantiasa memberikan kemudahan dan keuntungan begi masyarakat. Menghadapi masa pandemi, MaRI dan NIPAH bersama tenant hadir memberikan pelayanan optimal,” tutupnya.

MaRI dan NIPAH kembali beroperasi dari pukul 10.00 pagi hingga 20.00 malam dengan beberapa persyaratan. Pengunjung di area mal diizinkan dengan kapasitas 50%. Kapasitas tenant food and beverages 25% untuk makan di tempat. Setiap meja makan dikhususkan untuk 2 orang pengunjung saja. Satu hal yang menjadi perhatian khusus, pengunjung yang diperbolehkan untuk mengakses area mal berusia 17-20 tahun, dan telah melakukan vaksin minimal dosis pertama.

Sebelum memasuki area mal, pengunjung wajib mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu, pengunjung harus memasukkan data diri, dan memindai kode di setiap akses mall yang disediakan. Pengunjung akan mendapatkan tiga jenis informasi sesuai dengan status vaksin masing-masing. Status berwarna merah berarti belum divaksi, dan tidak dapat memasuki area mal, sedangkan warna kuning, dan hijau dapat mengakses dan memasuki area MaRI dan NIPAH.

Bagi pelanggan yang ingin melakukan pembelian dari tenant MaRI dan NIPAH, Mallku Marketplace juga menyediakan layanan whatsapp. Untuk NIPAH, pelanggan dapat menghubungi nomor 081242864526. Dan untuk di MaRI, dapat menghubungi nomor 081242864833. Pelanggan juga berkesempatan untuk mendapatkan free 150 ribu yang bisa didapatkan melalui kuis yang akan diadakan di instagram @malratuindah dan @malnipah.

Mallku Marketplace merupakan solusi bagi para pelanggan mal untuk berbelanja dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mempermudah proses belanja. Kehadiran Mallku Marketplace memberikan kemudahan bagi pelanggan yang dapat diakses, selama 24 jam. Saatnya nikmati berbagai keuntungan dalam genggaman anda bersama Mallku Marketplace.

MaRI dan NIPAH berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain; wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh pada seluruh akses dan pengunjung wajib mengenakan masker selama berada di area mal. Desinfeksi rutin juga telah konsiten diterapkan di seluruh area mal. Pelayanan parkir kini telah menggunakan sistem touchless sehingga lebih aman dan nyaman bagi pengunjung setia MaRI dan NIPAH.(rls)