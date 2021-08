Maksimalkan Layanan Delivery, NIPAH Hadirkan Promo Spesial dari Tenant Kuliner

Makassar, Upeks.co.id–Pusat perbelanjaan dan mal masih tutup selama masa PPKM Level 4 yang diberlakukan di Kota Makassar. Namun NIPAH tetap hadir memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menikmati makanan dan minuman dari tenant kuliner. Melalui layanan delivery, NIPAH memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan dengan promo spesial. Berbagai tenant ikut serta memberikan diskon dan promo terbaiknya.

Andi Muhammad Imam selaku Tenant Relation NIPAH mengungkapkan bahwa walau NIPAH masih ditutup untuk sementara, namun promo terbaik dari tenant tetap hadir. Di bulan Agustus ini, NIPAH melalui tenant kuliner memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan layanan delivery. “Berbagai tenant seperti Excelso, My Kopi O, Yoshinoya, Pizza Hut, D’Cost, Marugame Udon, Chatime, Coco Puff, dan Myoungga memberikan promonya. Bagi pelanggan yang ingin menikmati kuliner tersebut, bisa memanfaatkan layanan Chat and Checkout,” ungkapnya.

Excelso hadir memberikan promo stay at home and get special price. Pelanggan berkesempatan mendapatkan minuman mulai harga 15 ribu rupiah, dan makanan mulai harga 35 ribu rupiah. My Kopi O yang dikenal dengan beragam menu lezat memberikan promo diskon hingga 30%. Yoshinoya memberikan promo paket hemat ayam bertiga hanya 50 ribu rupiah.

Selain itu, juga hadir Pizza Hut dengan Pizza Merah Putih spesial Agustus mulai harga 109 ribu rupiah. D’Cost menghadirkan D’Box mulai harga 19 ribu rupiah. Nikmatnya Udon dan Tempura di Marugame Udon dapat dinikmati dengan harga 49 ribu rupiah. Myoungga menghadirkan promo makan sepuasnya dengan harga 99 ribu rupiah.

Hanya dengan menunjukkan kartu vaksin, pelanggan sudah bisa mendapatkan harga spesial mulai harga 15 ribu rupiah. Promo ini berlaku untuk produk tertentu. Dan terakhir, Coco Puff memberikan promo beli 5 dapat 6 pieces dan beli 3 dapat 4 pieces.

Bagi pelanggan yang ingin melakukan pembelian dari tenant NIPAH, Mallku Marketplace juga menyediakan layanan whatsapp. Untuk NIPAH, pelanggan dapat menghubungi nomor 081242864526. Pelanggan juga berkesempatan untuk mendapatkan free 150 ribu yang bisa didapatkan melalui kuis yang akan diadakan di instagram @malnipah.

Mallku Marketplace merupakan solusi bagi para pelanggan mal untuk berbelanja dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mempermudah proses belanja. Kehadiran Mallku Marketplace memberikan kemudahan bagi pelanggan yang dapat diakses, selama 24 jam. Saatnya nikmati berbagai keuntungan dalam genggaman anda bersama Mallku Marketplace.(rls)