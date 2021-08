Indosat Ooredoo Luncurkan Layanan 5G untuk Mendukung Industri 4.0

JAKARTA, Upeks.co.id–Indosat Ooredoo, perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Kamis (26/8/2021) hari ini mengumumkan peluncuran layanan 5G komersial di Jakarta untuk mendukung revolusi 5G di Indonesia dan mempercepat transformasi digital dan visi kota pintar Jakarta.

Layanan 5G yang baru akan memberikan akses ke Internet broadband seluler yang lebih baik bagi pelanggan konsumen dan bisnis Indosat Ooredoo yang akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi Jakarta serta mendukung era industri 4.0. Layanan 5G akan memberdayakan berbagai use case unik yang menawarkan potensi untuk merevolusi industri manufaktur kota, layanan publik, sektor kesehatan, dan memenuhi permintaan konten digital dan layanan hiburan yang terus meningkat melalui jaringan seluler.

President Director and CEO Indosat Ooredoo, Ahmad Al-Neama, mengumumkan peluncuran 5G di sebuah acara di Jakarta yang dihadiri oleh pejabat terkemuka, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Direktur Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Ismail. Protokol kesehatan dan jarak sosial yang ketat diberlakukan selama acara berlangsung.

President Director and CEO Indosat Ooredoo, Ahmad Al-Neama, mengatakan

“Saya dengan rendah hati dan rasa bangga meluncurkan layanan 5G Indosat Ooredoo di Jakarta, sekaligus sangat senang dengan potensi transformatifnya di berbagai industri. Kami percaya teknologi 5G dan berbagai use cases akan membantu merevolusi cara industri dan bisnis beroperasi dan cara konsumen mengakses layanan publik dan hiburan. Dengan peluncuran ini, Indosat Ooredoo mendorong revolusi 5G Indonesia dan menggerakkan bangsa menuju masa depan yang cerah dan mendukung 5G, ” kata Ahmad Al-Neama, President Director and CEO Indosat Ooredoo.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang, mengatakan, Kami melihat peluncuran layanan 5G ini akan sangat membantu masa pemulihan perindustrian Indonesia akibat pandemi. /Dukungan teknologi digital yang dibawa oleh 5G, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses yang dibutuhkan untuk mempercepat produksi barang dan jasa agar segera dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Harapan kita bersama untuk membantu Indonesia dari segala sektor agar segera bangkit dan semakin tangguh menghadapi masa depan, ” ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan Kondisi pandemi perlu dihadapi secara kolaboratif, artinya kerja bersama. Salah satu hikmah dari pandemi yaitu kita semakin mengoptimalkan bagaimana teknologi bisa membantu menjalankan banyak hal dengan lebih baik dan lebih efisien. Dampak positif lainnya adalah tumbuh besarnya kultur digital, khususnya di Jakarta. “Kami sangat mengapresiasi peluncuran layanan 5G Indosat Ooredoo di Jakarta karena dengannya dapat dimanfaatkan untuk percepatan Smart City, Smart Government, dan Smart Society. Kami berharap dengan peluncuran layanan 5G ini, membawa manfaat sebesar-besarnya untuk warga Jakarta, dan kami siap berkolaborasi lebih lanjut serta membuat seluruh kota siap memanfaatkannya, ” jelasnya.

Head Ericsson Indonesia, Jerry Soper, mengatakan Ericsson sangat senang dapat memperkuat kemitraan dengan Indosat Ooredoo melalui penyediaan layanan 5G di Jakarta. “Digitalisasi adalah salah satu pendorong utama pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan teknologi 5G akan membantu Indonesia menyongsong masa depan yang lebih baik, mempercepat transformasi digital, serta memenuhi kebutuhan negara akan konektivitas jaringan yang lebih kuat. Sebagai pemimpin dalam industri ICT global, Ericsson akan tetap berkomitmen untuk mendukung Indosat Ooredoo dalam menyediakan layanan 5G yang inklusif bagi konsumen dan perusahaan di Indonesia,” tandasnya.

5G menawarkan kecepatan internet tinggi dan latensi rendah dan ini memberdayakan berbagai use cases unik yang mencakup semua industri dan berlaku untuk pelanggan bisnis dan konsumen. Beberapa use cases paling canggih termasuk mobil terhubung dan layanan hiburan dalam mobil; teknologi pengawasan pintar seperti drone dan CCTV pintar; listrik pintar yang secara otomatis mendeteksi kesalahan di sirkuit rumah tangga; aplikasi kesehatan yang melibatkan pemantauan jarak jauh; dan aplikasi hiburan seperti video HD seluler, video 360, dan virtual reality. Peluncuran layanan 5G Indosat Ooredoo di Jakarta yang menunjukkan beberapa use cases tersebut melibatkan mitra-mitra strategis seperti Ericsson, Qualcomm, Indocyber, SONAR, Sari Technology x Universitas Gunadharma, Bosch, dan MPS.

Untuk melanjutkan revolusi 5G di Indonesia, Indosat Ooredoo berencana untuk memperluas peluncuran komersial layanan 5G ke kota-kota besar lainnya di Indonesia, termasuk Surabaya, dan Makassar, di mana terdapat permintaan konsumen yang tinggi akan layanan data. (rls)