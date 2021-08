Hipmi Sulsel Selenggarakan Vaksinasi, Target 2 Hari 2000 Vaksin Tersebar

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan (Sulsel) selenggarakan vaksinasi dengan menyiapkan 2000 dosis vaksin selama dua hari di Hotel Four Point by Sheraton, Senin (23/8/2021).

Ketua Panitia Vaksinasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan (Sulsel), dr Myzard Syahbananditya mengatakan, masyarakat antusias mengikuti vaksinasi massal di hari pertama, Senin (23/8/2021). Program ini berlangsung hingga besok, Selasa (24/8/2021). “Hingga pukul 12.00 Wita, sudah 700 peserta telah divaksin,” katanya.

Ia optimistis, untuk hari pertama, kuota vaksin yang didistribusikan mencapai 1.000 dosis. Kemudian di hari kedua, Selasa (24/8/2021) akan didistribusikan lagi 1.000 dosis. Total dosis yang disiapkan HIPMI Sulsel pada pelaksanaan ini ialah 2.000 dosis.

“Insha Allah, karena kan mereka memang sudah daftar jauh-jauh hari,” ujarnya.

Menurutnya, seperti vaksinasi pada umumnya para peserta wajib melalui screaning terlebih dulu. Mereka yang divaksin dipastikan dalam kondisi sehat dan layak. “Jadi pelaksanaan sesuai prosedur,” katanya.

Hingga siang, Ketua Bidang X BPD HIPMI Sulsel menemukan sekiranya 30 peserta yang tak bisa menerima vaksin.

“Misalnya tensi tinggi,” katanya.

Ia menyebutkan, banyak juga yang datang mendaftar secara on the spot.

“Kita tolak dulu, kecuali misalnya memang ada yang tidak datang atau tidak sesuai kualifikasi maka baru bisa melayani pendaftaran on the spot,” jelasnya. “Jadi kalau kuota masih cukup, kita layani pendaftar on the spot setelah duhur,” sambungnya.

Menggandeng berbagai pihak, dr Myzard memastikan pelaksanaan vaksinasi ini menerapkan protokol kesehatan ketat.

Ia pun menjelaskan, HIPMI Sulsel siap menjadi mitra strategis dalam mensukseskan program pemerintah.

“Ini kali pertama HIPMI Sulsel mengadakan vaksinasi. Inshaa Allah selanjutnya kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan pada tingkat BPC kabupaten maupun kota,” jelasnya.

dr Myzard berharap, seluruh lapisan masyarakat andil dalam mensukseskan program pemerintah dalam hal ini vaksinasi. “Semoga Indonesia khususnya Sulsel dapat lepas dari status pandemi Covid 19. Sehingga, kita dapat beraktifitas seperti sedia kala dan ekonomi bisa bangkit menjadi jauh lebih baik,” ucapnya. (Rasak).