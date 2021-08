Dukung Program Pemerintah, Brimob Bone Kembali Vaksin Ibu Bhayangkari

BONE, UPEKS.co.id — Untuk mendukung program pemerintah dan transformasi menuju Polri Presisi dalam hal percepatan penanganan Covid-19, Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel vaksin Ibu Bhayangkari, Kamis (26/8/2021).

Hal itu dilakukan untuk masyarakat sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju, Polri terus melakukan akselerasi percepatan kegiatan vaksinasi nasional dengan target satu juta vaksin setiap hari untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity dari Covid 19.

Setelah sebelumnya berhasil menggelar vaksinasi beberapa waktu lalu dengan tingkat partisipasi mencapai 80 persen dari ibu Bhayangkari Batalyon C Pelopor, keluarga dan masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan vaksinasi kali ini, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel berhasil melepas 320 dosis vaksin pertama dan kedua dari total partisipasi mencapai 368 peserta dengan rincian 320 peserta berhasil vaksin dan 48 peserta gagal vaksin akibat tidak lolos pemeriksaan kesehatan.

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan menjelaskan, pada kegiatan vaksinasi massal Batalyon C Pelopor ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dari keluarga besar Batalyon C Pelopor dan masyarakat sekitar dalam mendapatkan vaksinasi Covid-19.

“Alhamdulillah partisipasi dari Bhayangkari, keluarga dan masyarakat dalam kegiatan vaksinasi ini cukup banyak, hal ini sebagai salah satu bentuk upaya dari kami dalam percepatan penanganan Covid-19 khususnya di Kabupaten Bone demi terbentuknya kekebalan kelompok sehingga pandemi lekas berakhir, ” kata Ichsan.

Dalam kegiatan ini juga lanjut Ichan, berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara gratis sebagai bentuk dari Bhakti Brimob Untuk Masyarakat.

Meskipun mendapat animo yang cukup tinggi dari masyarakat dan keluarga anggota, pelaksanaan kegiatan vaksinasi Presisi Merdeka ini tetap berjalan tertib dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang sangat ketat.

Hal tersebut terlihat dari manajemen penerimaan peserta vaksin yang teratur dan terarah dimulai dari pos penerimaan nomor antrian hingga ke proses verifikasi data akhir.

“Sehingga tidak menimbulkan kerumunan massa yang dapat meningkatkan risiko penyebaran Covid-19, ” terang Ichsan.

Dalam kegiatan Vaksinasi Presisi Merdeka di Mako Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel ini, hadir Kapolres Bone AKBP Ardyansyah yang turun langsung mengecek kelancaran jalannya kegiatan vaksinasi.

Selain Kapolres Bone, hadir pula Kabag Ops Polres Bone AKP. Andi Muhammad Syafe’i dan Kabag Dal Ops Polres Bone AKP H.A.Asri. (Jay)