Dukung Pemerintah Menanggulangi Covid-19, PMI Makassar Gelar Vaksin

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar akan mengadakan kegiatan gebyar 75.000 vaksin gelombang ketiga, di sebelas titik lokasi berbeda, Rabu (1/9/ 2021) besok, hingga (3/9/2021) Jumat.

Dalam kegiatan ini PMI Makassar bekerja sama dengan yayasan Hadji Kalla, IDI Makassar, Dinas Kesehatan Makassar dan Kodam XIV Hasanuddin.

Adapun lokasinya yakni Mal Nipah, Masjid Al-Markas, Asrama Haji Sudiang, Daya Grand Square, Universitas Islam Makassar (UIM) Tamalanrea, Kampus PIP, Universitas Negeri Makassar, Sekolah Islam Athira, Mall Ratu Indah, Center Point Of Indonesia dan Hotel Four Point By Sheraton.

Kegiatan vaksinasi ini dibuka untuk umum di sepuluh titik lokasi, sementara satu titik yakni di Mall Nipah di utamakan bagi relawan donor darah.

Ketua PMI Makassar, Dr Syamsu Rizal Mi, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19.

Menurutnya, untuk memutus mata rantai Covid-19 dibutuhkan kerja sama semua pihak dan terutama kesadaran bagi masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Meskipun kita sudah vaksin tapi kita harus disiplin terhadap tiga 3 M. Yakni pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Hal ini guna mengantisipasi klaster baru penyebaran Covid-19,” kata Deng Ical sapaan akrabnya. (ris)