200-an Mahasiswa Calon ENTREPRENEUR Universitas Ciputra School of Business  Makassar Siap Berinovasi 

MAKASSAR, Upeks–Pertama kalinya di tahun ini, calon mahasiswa/mahasiswi Universitas Ciputra, School of Business, Makassar (UC Makassar) akan mengawali langkahnya untuk membangun masa depan bersama UC Makassar. Setelah tower pertama telah selesai dibangun, UC Makassar pun memantapkan langkahnya untuk menyelenggarakan Virtual Opening Ceremony Universitas Ciputra, School of Business, Makassar yang bertepatan dengan Kelahiran Sang Founder Dr. (H.C.) Ir. Ciputra, 24 Agustus 2021. Acara peresmian pembukaan kampus ini dilaksanakan secara virtual di hari Selasa, 24 Agustus 2021, Pukul 10.00-12.00 WITA via zoom meeting.

Universitas Ciputra, School of Business, Makassar (UC Makassar) memiliki Jurusan Manajemen Bisnis dengan 4 spesialisasi pilihan. Diantaranya adalah International Business Management (IBM), Digital Business Management (DBM), Communication Business Management (COM), dan Culinary Business Management (CBM). Tidak hanya itu, UC Makassar juga telah menyiapkan mahasiswa dan mahasiswinya untuk memilih masa depannya masing-masing melalui 3 jalur sukses yang ada di UC Makassar. Diantaranya adalah Start Up Business, bagi mereka yang tertarik untuk merancang bisnis dari awal, mengembangkan, hingga mempertahankan bisnis. Lalu ada Corporate Entrepreneurship, bagi mereka yang tertarik berkarir secara profesional dengan posisi karir menengah di perusahaan besar level nasional maupun internasional. Dan terakhir ada Family Business, bagi mereka yang tertarik melanjutkan dan mengembangkan bisnis keluarga dengan cara mempertahankan value business dari generasi ke generasi.

Dengan adanya UC Makassar, tentunya ini menjadi harapan baru untuk dunia pendidikan Indonesia Timur, khususnya Kota Makassar yang berlokasi di Kawasan CentrePoint of Indonesia (CPI) CitraLand City Losari.

SALAM ENTREPRENEUR, 3 jari tangan kanan yang dibentuk menyerupai huruf E ini rupanya mempunyai makna dalam di universitas ciputra makassar (ucm). Ir tony antonio m,eng rektor universitas ciputra surabaya pada periode 2006 sampai 2017 yang sekarang juga menjadi ketua UCM dengan penuh semangat menjelaskan ‘E yang pertama adalah ekonomi sejahtera, mahasiswa diharapkan mampu mandiri secara finansial untuk dirinya dan keluarganya. E yang kedua adalah ekspresi diri, sangat penting bagi pemuda harapan bangsa mampu berkreasi, berinovasi memecahkan masalah sebagai bentuk ekspresi diri dan kemampuannya. E ketiga adalah empati terhadal sesama, mahasiswa diharapkan tetap ingat berbakti kepada sesamanya dalam perjalanan maupun di puncak keberhasilan.

Bagaimana para calon mahasiswa akan memulai kelas perdananya di kampus yang menerapkan 3E tersebut? Apakah akan sama seperti acara acara ospek pada umumnya? Penasaran dengan hal ini, dr elia ardyan, mba yang sebelumnya adalah dosen di universitas ciputra surabaya dan sekarang menjabat kepala progdi di UCM menjelaskan sedikit rahasia seperti apa kegiatan ospek kali ini. ‘mahasiswa diberi tugas dasar sesuai filosofi kami, mereka harus mengembangkan suatu ide bisnis ysng memberdayakan masyaraķat sekitar dengan tujuan membawa inovasi baru untuk kota makassar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat’

Apakah bisa hal tersebut dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat? Carolina Novi Mustikarini, S.E., M.Sc., LP-NLP dosen yang sudah berpengalamann 10 tahun di universitas ciputra surabaya dan sekarang menetap sebagai dosen senior di UCM turut menjelaskan bahwa ternyata konsep ospek yang dirancangnya bersama tim berbeda dengan ospek pada umumnya ‘ospek kami 1 tahun, ya karena memang butuh waktu panjang untuk internalisasi penerapan 3 E tersebut, selama 1 tahun proyek inovasi sosial tadi akan menjadi backbone praktek bisnis para mahasiswa, sembari belajar mereka membuktikan dirinya juga bisa memiliki empati ke sesama, kuliah di UCM memang mewajibkan mahasiswa akan banyak diberikan ilmu dan terlibat praktek bisnis lapangan’

Apakah semua mahasiswa akan lulus menjadi pebisnis?

Dr. Ir. Denny Bernadus, M.M. direktur grup ciputra yang juga sekretraris yayasan pendidikan menjelaskan ‘Entrepreneurship lebih luas dari profesi pengusaha, entrepreneurship adalah pola tindakan, kemampuan dan ilmu untuk selalu berinovasi, menciptakan nilai nilai baru yang memecahkan masalah masalah dalam masyarakat.

Mahasiswa bisa memilih 3 jalur suksesnya di masa depan sejak sebelum mulai perkuliahan dan semuanya didukung jejaring luar biasa dari grup ciputra’

Pertama adalah startup business mahasiswa memulai bisnisnya saat masih kuliah, bukan menunggu lulus, dengan demikian embrio bisnisnya sudah matang sebeluk mahasiswa lulus karena dibimbing dosen dan praktisi ucm

Kedua adalah mengembangkan bisnis keluarga, mahasiswa dibimbing menemukan inovasi inovasi baru yang akan diterapkan di bisnis keluarganya supaya tidak hanya menjadi sekedar penerus tapi sebelum lulus sudah mampu terlibat mengembangkan menjadi lebih maju

Ketiga adalah jalur corporate entrepreneurship, mahasiwa sedari awal sudah diajak menemukan jati dirinya, ingin berkarier di perusahaan seperti apa dan bagaimana memupuk portfolionya sejak menjadi mahasiswa sehingga menjadi lebih unggul dan berpengalaman dibanding sebayanya ‘sebelum lulus sudah diincar perusahaan impiannya’ ujar Dr AGUS ARMAN, SE., M.Si dosen UCM yang juga praktisi dan ahli dibidang investasi dan saham. (*)