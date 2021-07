Weekend di Rumah Aja? Ini 3 Ide Konten Menarik yang Bisa Kamu Buat Saat di Rumah

JAKARTA, Upeks–Dengan waktu yang lebih banyak dihabiskan di rumah, bukan berarti kamu tidak bisa membuat konten kreatif. Momen-momen seperti memasak bersama keluarga, berjemur di pagi hari, ataupun bermain dengan hewan peliharaan dapat kamu abadikan menjadi konten menarik. Hal tersebut menjadi mungkin dengan bantuan smartphone yang memiliki fitur mumpuni seperti Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon 865.

Perangkat yang dibanderol mulai dari Rp8.999.000 (varian 8/128) ini merupakan produk flagship yang didesain untuk memenuhi kebutuhan konsumen melakukan apa saja yang mereka suka. Galaxy S20 FE dikemas dengan fitur-fitur andalan yang memberikan inovasi bermakna dan pengalaman mobile terdepan bagi semua orang, seperti pro-grade triple camera, fitur HDR10+ yang dapat menghasilkan kualitas konten yang lebih hidup dan jernih, serta fitur IP68 untuk mereka yang senang berekspresi tanpa harus takut akan debu dan air.

“Galaxy S20 FE varian Snapdragon 865 hadir dengan pro-grade triple camera (12MP Ultra-wide Camera + 12MP Wide-angle Camera + 8MP Telephoto Camera) serta 32 MP front camera yang memungkinkan pengguna untuk berkreasi menghasilkan konten menarik di mana saja dan kapan saja. Dengan mendengarkan kebutuhan konsumen dari waktu ke waktu, Galaxy S20 FE Snapdragon 865 hadir sebagai wujud dari komitmen Samsung menjawab berbagai kebutuhan konsumen akan sebuah smartphone yang dapat memberikan pengalaman maksimal dalam menggunakan smartphone kesayangan mereka melalui fitur-fitur premium. Tidak hanya fitur yang dapat menunjang gaya hidup, Galaxy S20 FE juga dikemas dengan desain yang stylish sehingga penampilannya menjadi lebih segar dan kekinian, mendukung para pengguna untuk tetap tampil gaya,” ujar Taufiqul Furqan, Product Marketing Manager Samsung Mobile, Samsung Electronics Indonesia.

Dilengkapi dengan fitur IP86 dan HDR10+, Samsung Galaxy S20 FE siap menjadi smartphone andalan untuk membuat konten foto maupun video di rumah aja menjadi lebih menyenangkan

Lantas, bagaimana kamu bisa memaksimalkan fitur-fitur andalan di Galaxy S20 FE saat berada di rumah? Simak 3 ide konten menarik yang bisa kamu coba berikut ini:

Mengabadikan Rutinitas Berjemur Pagi Menjadi Video Artistik

Belakangan ini, berjemur menjadi kegiatan yang sedang digemari masyarakat untuk membuat badan menjadi lebih segar dan menjaga daya tahan tubuh. Selain menyehatkan, berjemur pagi juga dapat menjadi momen yang menyenangkan bersama keluarga untuk mempererat keakraban. Momen ini pun dapat kamu abadikan menjadi konten menarik menggunakan fitur HDR10+ yang disematkan pada Galaxy S20 FE.

Pasalnya HDR10+ merupakan teknologi yang mampu meningkatkan kualitas warna dan kontras pada sebuah video menjadi lebih hidup dan dinamis. Pemandangan indah taman yang dipenuhi pepohonan dengan perpaduan terik sinar matahari saat berjemur dapat Anda abadikan menjadi video artistik dengan dukungan fitur HDR10+ yang memberikan optimalisasi di setiap frame pada video yang direkam. Dengan begitu, video yang ditangkap terlihat lebih jelas dan nyata. Bahkan, HDR10+ juga dapat menampilkan miliaran nuansa warna pada gambar sehingga rutinitas berjemur di pagi hari menjadi lebih mengasyikkan! Lihat contoh videonya di sini.

Tangkap Momen Dramatis di Bawah Air dengan IP68

Salah satu fitur lain yang menarik dari Galaxy S20 FE adalah kemampuan resistansi terhadap air dan debu. Dengan keunggulan IP68, Galaxy S20 FE dapat kamu jadikan smartphone andalan untuk membuat konten menarik tanpa takut basah dan kotor bahkan di bawah air dengan kedalaman 1,5–2 meter selama hingga 30 menit. Cocok untuk kamu yang ingin berekspresi lebih jauh lagi.

Ragam konten dapat kamu kreasikan contohnya seperti foto dramatis di bawah air ini. Cukup dengan memanfaatkan objek seperti mainan favorit dan memastikan angle dan cahaya yang tepat, kamu bisa menghasilkan konten yang out of the box dalam hitungan detik seperti ini!

Foto Hasil Masakan ala Food Blogger

Bagi kamu yang hobi memasak, semakin banyak waktu luang di rumah berarti semakin banyak kesempatan untuk berekspresimen dengan menu-menu baru. Setiap kreasi masakan yang kamu buat pun bisa ditata sedemikian cantik untuk konten yang Instagrammable karena tak cukup rasanya jika hasil kreasi masakan tidak diabadikan dan diunggah ke media sosial.

Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan saat ingin membidik foto makanan yang menarik, seperti pemanfaatan pencahayaan yang baik, penggunaan latar belakang yang natural dan sederhana, serta pemilihan lensa yang sesuai pada smartphone kamu. Varian Galaxy S20 FE yang baru saja diluncurkan di awal bulan Juli ini hadir dengan lensa tele 8MP yang sudah dilengkapi fitur optical zoom hingga 3x dan Space Zoom hingga 30x. Dengan lense tele, kamu dapat membidik foto masakan dengan efek bokeh sehingga membuat masakan kamu menjadi titik fokus utama di foto layaknya konten dari food blogger.

Selain itu, Anda juga tidak perlu khawatir smartphone Anda terkena cipratan air dan bahan masakan saat proses memasak berkat fitur IP68 yang disematkan pada Galaxy S20 FE.

Penasaran bagaimana pengalaman seru membuat konten foto dan video di rumah dengan Samsung Galaxy S20 FE? Kini konsumen di seluruh Indonesia bisa mendapatkan Galaxy S20 FE versi Snapdragon 865 dengan harga mulai dari Rp8.999.000 untuk varian 8GB/128GB dan untuk varian 8GB/256GB akan dijual dengan harga Rp9.999.000. Untuk penjualan perdana Galaxy S20 FE versi Snapdragon 865 konsumen akan mendapatkan cashback hingga Rp1.000.000 dan photo card BTS selama periode promo yaitu tanggal 1–31 Juli 2021. Terdapat enam pilihan warna menawan yang bisa dipilih konsumen, yaitu Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, dan Cloud White. (*)