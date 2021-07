Prudential Gandeng SuperM Kampanye Hidup Sehat

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Prudential Corporation Asia (Prudential), bersama SuperM, K-pop super grup bakal menggelar “PrudentialXSuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet”.

Konser virtual dan jumpa fans ini sesuai dengan tujuan Prudential dan SuperM untuk menggaungkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, terutama di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang mengkhawatirkan

President Director Prudential Indonesia, Jens Reisch mengatakan jika lebih dari proteksi, Prudential juga berkomitmen memotivasi masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat dan sejahtera.

“Menyusul kesuksesan gelaran bersepeda PRURide Indonesia serta PRUActive Walk and Run, Prudential Indonesia melengkapi upaya ini dengan pendekatan baru melalui musik dan dance. Kampanye ‘We DO Well Together’ yang berkolaborasi bersama SuperM ini bertujuan menginspirasi masyarakat untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh—secara fisik maupun mental,” ungkapnya.

Terbukti, kata dia, dance dapat menjadi pilihan aktivitas terapeutik sederhana karena menghasilkan hormon endorfin yang berperan penting untuk meningkatkan imunitas.

“Gelaran ini akan digelar pada Sabtu, 7 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB,” tambahnya.

Chief Marketing & Communications Officer Prudential Indonesia, Luskito Hambali menuturkan konser virtual dan jumpa fan ini akan menjadi platform yang menyatukan masyarakat untuk bergembira bersama.

“Tentu didedikasikan sepenuhnya untuk para nasabah, karyawan, tenaga pemasar, mitra bisnis, hingga calon nasabah kami di Indonesia,” kuncinya. (Mimi)