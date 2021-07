Pimpin Kenaikan Pangkat Anggotanya, Ini Pesan Danyon C Pelopor

BONE, UPEKS.co.id –Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, memimpin upacara kenaikan pangkat anggotanya di Mako Batalyon C Pelopor Jl MH Thamrin no 70 Tanete Riattang Watampone, Jumat (2/7/21).

Sebanyak 18 personel Batalyon C Pelopor menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Dua orang Bripka ke Aipda, enam orang Brigadir ke Bripka, dua orang Briptu ke Brigadir dan delapan orang Bharatu ke Bharaka.

Dalam amanatnya, Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel memberikan beberapa wejangan kepada personelnya yang menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi TMT 1 Juli 2021.

“Dengan naiknya pangkat rekan-rekan, maka akan semakin tinggi pula tanggung jawab yang akan kalian emban kedepan, jadi saya berharap dengan naiknya pangkat, jangan membuat diri kita menjadi sombong, karena pangkat ini hanya titipan yang dipercayakan oleh negara kepada kita sebagai anggota Polri, ” pesan Kompol Ichsan.

Kompol Ichsan juga berpesan kepada 18 anggota yang menerima kenaikan pangkat untuk terus meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT demi menjaga kualitas diri dalam mengemban tugas Bhakti Brimob Untuk Indonesia.

Meskipun sempat diguyur hujan, secara keseluruhan upacara kenaikan pangkat personel Batalyon C Pelopor berjalan dengan lancar dan hikmat. Pada upacara ini protokol kesehatan pencegahan Covid 19 tetap diterapkan.(Jay)