Pengurus SOIna Sulsel Dilantik, Rektor UIM Pimpin Periode Kedua

Makassar, Upeks.co.id– Pengurus Provinsi Special Olympics Indonesia (SOlna) Sulawesi Selatan dilantik. Pelantikan yang dirangkai Rapat Kerja itu dilaksanakan di kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (3/7/2021).

Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) DR Ir Hj A Majdah M Zain MSi kembali dilantik untuk periode kedua memimpin Pengurus Provinsi SOlna Sulsel untuk masa bakti 2021-2025 tersebut.

Majdah terpilih kembali secara aklamasi pada Musprov SOIna Sulsel pada Maret 2021 lalu. Hadir pada kesempatan itu Plt Gubernur Sulsel yang diwakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulsel A Arwin Aziz SStp dan Walikota Kota Makassar diwakili Sekretaris Dinas Pemudan dan Olahraga Makassar Hj Sri Wahyuli Malik B Masry.

Dalam sambutannya, Majdah menjelaskan SOIna Sulsel sebagai organisasi sosial nirlaba telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan dalam mendukung anak bertalenta khusus terutama pada bidang olahraga.

“Karena anak bertalenta khusus juga memiliki kemampuan yang perlu diasah untuk dipersembahkan. Kami telah menyelenggarakan dari program di healthy athletes, spesial olympic get into, unifiel sport, family suport network bagi keluarga tunagrahita untuk bersama-sama terlibat dalam pembinaan potensi anak, hingga program youth activatiob atau youth leader program. Serta R-word campaign untuk menghilangkan kata keterbelakangan mental diganti dengan bertalenta khusus,” urai Majdah.

Ketua Umum SOIna Warsito Ellwein yang diwakili Wakil Ketua IV SOIna Hamdan Shaleh Batjo berharap SOIna Sulsel terus membina kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak, serta mempercepat pembentukan pengurus SOIna di kabupaten dan kota.

Plt Gubernur Sulsel A Sudirman Sulaiman mengungkapkan Pemprov Sulsel membentuk unit khusus untuk mendukung dan memenuhi hak penyandang disabilitas dan anak bertalenta khusus.

“Melalui unit ini Pemprov Sulsel siap bekerjasama dalam pembinaan dan penganggaran untuk persiapan keikutsertaan di berbagai event,” ujarnya.

Kegiatan pelantikan dan pembukaan raker itu turut dimeriahkan oleh berbagai pertunjukan anak-anak bertalenta khusus yang dibina Kominitas Orangtua Anak dengan Downsindrom (KOASDS) Sulsel.(rls)