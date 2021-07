Dosen UMI Ajukan Proposal Riset Hybrid Learning Model

Makassar, Upeks.co.id–Era new normal di masa pandemik covid-19 dalam dunia akademik di sekolah dan perguruan tinggi mengubah strategi pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi.

Andi Hudriati yang juga dosen bahasa Inggris di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar mengajukan proposal riset disertasi dalam seminar proposal pada Kamis (15/7) via virtual zoom meeting.

Seminar proposal dipimpin ketua: Prof.Dr.Kisman Salija,M.Pd., sekretaris: Prof.Drs.Muhammad Basri,M.A.,Ph.D. dan anggota: Prof.Drs.Asfah Rahman,M.Ed.,Ph.D., Andi Anto Patak,M.Pd.,Ph.D., dan Prof.Dr.Anshari,M.Hum.

Andi Hudriati akan meneliti untuk penyusunan disertasi dengan judul Hybrid Learning Model in Supporting Academic Writing Learning in New Normal Times.

Riset disertasi mahasiswa Program Doktor Pendidikan Bahasa Inggris PPs UNM ini akan meneliti mahasiswa dan dosen pada Fakultas Sastra, jurusan Sastra Inggris UMI Makassar.

Dia ingin mengembangkan model kombinasi pembelajaran tatap muka (face to face) dan daring (online). Karena itu, dia ingin mengimplementasikan hybrid learning dalam pembelajaran menulis akademik.

Hasil penilaian proposal riset yang diajukan Andi Hudriati dinyatakan tim penguji memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam pelaksanaan penelitian.

Kaprodi sekaligus kopromotor, Prof. Muhammad Basri menyarankan agar setiap masalah perlu didukung teori. Karena itu, teori akan menentukan posisi hasil riset ini sebagai kebaruan disertasi.(rls)