Benelli Panarea dan Benelli Dong Resmi Mengaspal di Kota Makassar

MAKASSAR, Upeks.co.id — Kalla Kars selaku dealer resmi Benelli wilayah Sulawesi resmi meluncurkan dua produk terbarunya, yaitu Benelli Panarea dan Benelli Dong di Garage Mal Ratu Indah, Jumat (23/7/2021). Benelli Panarea merupakan line up dari keluarga Benelli di kelas skutik. Sementara, Benelli Dong merupakan salah satu varian sepeda motor listrik yang mengusung desain futuristis dan modern.

Benelli Panarea dibekali mesin 125 cc EFI berpendingin udara yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 6,3 KW/7500 rpm. Motor brand asal Italia ini memiliki tangki bahan bakar dengan kapasitas sebanyak 4,6 Liter. Panarea juga memiliki fitur safety yang sangat penting bagi pengendaranya, yaitu fitur engine cut off dan lampu hazard yang dapat membantu serta mempermudah dalam memberikan informasi keadaan darurat pada kondisi tertentu.

“Dengan karakter produk yang elegan dan klasik, Benelli Panarea siap mendampingi gaya hidup kawula muda yang dinamis dan kekinian. Motor ini memiliki tampilan sederhana dan elegan pada bagian speedometer yang menggunakan jarum sebagai penunjuk percepatan. Tetapi, di luar dari kesederhanaan tersebut, fitur Panarea dilengkapi dengan fitur digital fuel meter dan trip meter yang menunjukkan identitas klasik namum modern,” ungkap Yuri Afdilah, Sales Support & Marketing Manager Kalla Kars.

Benelli Panarea dilengkapi dengan lampu utama LED serta sistem penyalaan lampu utama otomatis pada saat kontak dinyalakan. Pada lampu sein depan-belakang dan lampu berhenti belakang juga telah dilengkapi dengan LED.

Pada bagian kaki-kaki, Panarea menggunakan ban depan berukuran 100/90 dan ban belakang 110/90 dengan lingkar pelek depan-belakang 12 inci. Motor ini memiliki pengereman cakram depan dan tromol pada rem belakang.

Motor skutik Benelli ini hadir dengan tiga pilihan warna, yaitu Elegant White, Dynamic Yellow dan Serious Black. Benelli Panarea dibanderol Rp 26.900.000 on the road (OTR) Makassar.

“Dengan mengaspalnya Benelli Panarea di Kota Makassar tentunya menjadi kabar bahagia bagi pelanggan karena semakin memiliki banyak varian dalam memilih motor brand asal Italia ini. Selain motor skutik, kini Benelli juga memiliki varian motor listrik yang sekaligus menjadi bukti bahwa Benelli juga siap untuk menghadirkan kendaraan ramah lingkungan bagi pecinta otomotif roda dua di Indonesia,” tutur Yuri.

Benelli Dong memiliki tampilan yang sangat unik. Dimulai dari bodi di bagian depan yang memiliki bentuk melebar ke bawah. Beralih ke belakang, bodinya begitu mungil dengan model jok dibuat lebih panjang dari bodi.

Adapun fitur unggulan yang dimiliki Benelli Dong ialah dimulai dari shock absorber depan yang mengadopsi sistem aircraft landing gear. Dimana rancangan desainnya menyerupai shock absorber pesawat terbang yang menghasilkan sistem kejut yang nyaman dan lembut digunakan dalam kondisi jalan berlubang atau kontur jalan yang tidak rata. Motor ini juga memiliki alumunium alloy side rear swing arm yang membuatnya menjadi semakin ringan, kuat dan kokoh.

Benelli Dong dibekali dinamo listrik 1.200 watt dan baterai yang memiliki spesifikasi 18650 Li-Ion-BMS-60V/26 Ah. Berbekal dapur pacu tersebut, torsi yang dihasilkan sebesar 24,8 Nm yang mampu bertahan pada jarak tempuh 60 km dengan kecepatan maksimum 45 km/jam. Motor ini pun mampu menanjak hingga pada kemiringan 15 derajat.

Keunikan lainnya ialah Benelli Dong dilengkapi dengan suara buatan layaknya sepeda motor konvensional. Bahkan suara yang dihasilkan mengikuti bukaan putaran gas dengan tingkat kekerasan suara yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengendara. Untuk piranti keselamatan, Benelli Dong telah dilengkapi sistem pengereman cakram baik di bagian depan dan belakang. Adapun ukuran ban motor listrik ini, yakni depan 90/90 dan ban belakang 100/90.

Benelli Dong dipasarkan dengan tiga varian warna, yaitu blue, white dan dark grey. Harga motor ini dibanderol Rp39.800.000 on the road (OTR) Makassar.

Usai meluncurkan dua produk terbarunya, Kalla Kars juga menghadirkan booth terbarunya di Mal Ratu Indah (MaRI). Booth ini dikhususkan untuk display motor skutik Benelli. Oleh karena itu, booth Benelli di MaRi kini ada dua lokasi yang betujuan untuk semakin memudahkan pelanggan dalam mendapatkan informasi terkait produk-produk Benelli.(rls)