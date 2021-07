Amankan 12 Pengedar Saat Operasi Antik 2021, Kapolres  Pelabuhan: Mari Perangi Narkoba

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Polres Pelabuhan Makassar berhasil menangkap 12 pengedar kasus Narkoba saat menggelar Operasi Antik Candi 2021 selama 20 hari.

“Pengungkapan kasus melebihi target yang ditentukan dan untuk pengguna, Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar amankan 17 orang dan 12 pengedar, ” kata Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, Jumat (30/7/21).

Dari 29 orang pelaku tersebut terang AKBP Kadarislam, pihak Satnarkoba Polres Pelabuhan Makassar berhasil menyita sebanyak 8,17 gram sabu, ganja kering 160,5 gram, tembakau gorila 0,0185 gram.

“Melihat banyaknya pengedar yang tertangkap itu, kami mengajak masyarakat bersama Polri untuk perangi Narkoba tambah, ” terang mantan Kapolres Bone ini.

Dalam Operasi Antik 2021 ini lanjut Kadarislam, terdapat 20 laporan Polisi yang diungkap. 19 merupakan non TO (target operasi) dan satu kasus adalah TO,

“Diantaranya semua palaku yang diamankan, 25 laki – laki dan empat perempuan. Nantinya para pelaku akan dikenakan pasal 112 ayat (2) tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun, pasal 111 (1) tentang narkotika dengan ancaman paling lama 12 tahun, ” tutupnya.(Jay)