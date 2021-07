5.000 Dosis Vaksin Digunakan di Hari Pertama Program Vaksinasi Kalla Group dan IDI Makassar

Makassar, Upeks.co.id–Yayasan Hadji Kalla bersama IDI Makassar sukses menyelenggarakan program 10.000 vaksinasi. Di hari pertama, sebanyak 5.000 dosis telah disalurkan kepada masyarakat kota Makassar. 5.000 dosis vaksin akan kembali disalurkan esok hari di 4 titik sekaligus, yakni di Mal Ratu Indah, NIPAH, Masjid Al Markaz, dan Graha IDI Makassar. Program yang juga didukung oleh Universitas Hasanuddin dan Dinas Kesehatan Kota Makassar ini, mendapat apresiasi yang cukup positif dari masyarakat.

Subhan Djaya Mappaturung selaku Ketua Satgas Covid-19 KALLA mengungkapkan bahwa KALLA dari jatah 10.000 dosis vaksin yang disiapkan, di hari pertama 5.000 dosis telah full dihabiskan. Hal ini membuktikan bahwa semangat masyarakat untuk memperoleh vaksin cukup tinggi. “Bagi masyarakat yang belum sempat mendapatkan kuota vaksin di hari pertama, silahkan datang besok di 4 titik yang sama yakni Mal Ratu Indah, NIPAH, Masjid Al Markaz, dan Graha IDI Makassar. Masyarakat dapat memperoleh vaksin hanya dengan membawa KTP,” pungkasnya.

Berbagai pihak juga ikut serta menyukseskan program ini. Gojek Makassar memberikan kemudahan akses transportasi menuju titik vaksin berupa diskon hingga 50 ribu rupiah. Peserta vaksin cukup memasukkan kode voucher GOTOVAKSIN di aplikasi Gojek. Promo ini berlaku untuk Goride dan Gocar. Wardah Cosmetics juga memberikan dukungan dengan membagikan hand sanitizer bagi 600 peserta vaksin. ACC dan Nestle juga menjadi pihak yang mendukung program 10.000 vaksinasi ini.

Titik vaksinasi di NIPAH dan MaRI meghadirkan penampilan menarik dari musisi lokal Makassar. Penampilan memukau sukses menghibur peserta vaksin yang sedang menunggu antrian. Selain itu, beberapa komunitas olahraga seperti komunitas Anggar, Karate, dan Freeleics juga memanfaatkan program ini untuk mendapat vaksin secara gratis di NIPAH.

Sejumlah tenant di MaRI dan NIPAH juga hadir memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah melakukan vaksin. Di MaRI, tenant food and beverages yang ikut memberikan promo ialah 3 Wise Monkeys memberikan gratis green tea, Burger King memberikan diskon hingga 50%, My Kopi O memberikan diskon 15% off dengan minimal pembelanjaan 200 ribu rupiah, Wendys menghadirkan promo beli 1 combo fried chicken berkesempatan mendapatkan bonus paket yang sama dengan harga 46 ribuan saja, Gastros Eatery memberikan promo buy 1 get 1.

Untuk tenant lainnya di MaRI, hadir Hush Puppies yang memberikan harga spesial 250 ribu rupiah untuk produk favorite hanya dengan menunjukkan kartu vaksin. Hava diskon 20% untuk item tertentu. Hardware, Gosh, Rotelli, dan PS M2 memberikan diskon hingga 50%. Cool Kids, Bellagio, Gaudi, Miniso memberikan penawaran spesial diskon hingga 70%. Cukup menunjukkan kartu vaksinasi, pelanggan berkesempatan mendapatkan lensa gratis di Optik Tunggal. Dan tersedia voucher bonus 200 Tizo dengan pembelian 100 ribu rupiah di Timezone.

Di NIPAH, ada tenant My Kopi O yang memberikan meals box gratis, Uniqlo yang memberikan minuman gratis. Watch Club juga menawarkan gift voucher 40%, dan Timezone memberikan voucher bonus 200 Tizo dengan pembelian 100 ribu rupiah

Untuk mendukung penanganan Covid-19, Kalla Group baru saja meluncurkan sebuah gerakan #InsanKallaBantuKallaFriends bertujuan untuk memudahkan masyarakat mencari dan mendapatkan akses informasi seputar penanganan Covid-19 seperti kontak fasilitas/alat kesehatan yang sangat dibutuhkan saat ini. Berbagai Informasi seputar Rumah sakit rujukan, info donor plasma, info obat-obatan Covid-19, info Faskes di wilayah Sulawesi Selatan dan informasi jadwal telemedicine gratis untuk pasien Covid-19 yang sedang menjalani Isolasi Mandiri telah tersedia dan akan diupdate secara berkala. Informasi tersebut dapat diakses melalui Instagram @Kalla Group.(rls)