Mubes VIII HIMABA UMI, Direktur ABA UMI; Siapapun Terpilih, Dialah Terbaik

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Himpunan Mahasiswa Akademi Bahasa Asing UMI (HIMABA) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar laksanakan Mubes ke-VIII 10 dan 11 Juli 2021 di di Asrama HPPMI Maros di Makassar.

Mubes dibuka Wakil Direktur III ABA UMI, Burhanuddin, S.S., M.Pd mewakili Direktur ABA UMI, dalam sambutannya mengatakan, HIMABA wadah mahasiswa ABA UMI agar dapat berkumpul dan bersatu dari berbagai disiplin ilmu, bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman masing-masing dan saling mengisi kelebihan dan kekurangan.

Sebagai pembina HIMABA UMI, Burhanuddin selalu berpesan, menjadi pengurus suatu organisasi/pemimpin ibaratnya mengurus suatu negara. Untuk itu ingat selalu motto mantan Presiden Amerika John F. Kennedy, “Ask not your country, what your country can do for you, But ask what you can do for your country”.

”Kita selalu berusaha memberi atau menyumbang tenaga dan pikiran, apa yang seharusnya kita lakukan atau berikan untuk negara atau organisasi kita. Jangan kita menunggu apa yang negara atau organisasi berikan kepada kita,” ujar Burhanuddin.

Dalam kesempatan ini, alumni Fakultas Sastra UMI ini menyampaikan, pesan Direktur ABA UMI, Dr.Hj. Muli Umiaty

Noer, M.Hum, bahwa siapapun yang terpilih, dialah yang terbaik buat HIMABA dan UMI pada umumnya.

Bunda Muli (panggilan akrab beliau) selalu mendukung penuh kegiatan HIMABA UMI, karena HIMABA UMI sangat membantu kegiatan akademik. Termasuk Kuliah Umum, ABA Camp, ABA Tour, ABA English Festivals, ABA Sharing & Teaching. Mubes ini tetap mengikuti protokoler kesehatan yang ketat.

Setelah 2 hari bermubes, Alfian Asmul Anugrah terpilih menjadi ketua menyaingi rivalnya, Muh.Nur Ihsan. (rls).