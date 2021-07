Dr Rusdiah, Dosen Fakultas Sastra UMI Keynote Speaker di International Webinar

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Setelah sukses presentasikan paper berkelas international pada Conference of Research and Publication di Clark Philippines, WOMEN TESOL dan sebagai Active Presenter di CONAPLIN, Dr. Rusdiah, M.Hum kembali tampil keynote speaker di International Webinar on Linguistics.

kegiatan ilmiah itu diselenggarakan Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia (ALTI) Cabang Kota Palu berkolaborasi dengan Indonesian Education Share to Care Volunteer.

Doktor Rusdiah merupakan dosen Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra-UMI yang juga Executive Board of ALTI. Dia tampil keynote speaker bersama pembicara dari luar negeri:

Diantaranya, Dr. Amitabh Vikram Dwivedi (India), Ghada Tosson Abdel Latif, Ph.D. (Egypt) dan Mohammed H. Alaqad, Ph. D. (Malaysia).

Dalam Webinar ini, Rusdiah tampilkan Preliminary Research Projectnya berjudul Future of Education in New Normal Times. Topic ini sejalan, bagaimana Bahasa diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi selama masa pandemic (COVID-19) atau dampak COVID 19 terhadap Pendidikan.

Rusdiah menampilkan teori dari SLA PENTA PIE yang kurang efisien, sehingga solusi yang diharapakn pada Learning Management System (LMS) dan Zoom Conference Classes dapat tercapai melalui Hybrid Learning Model menggunakan VIRTUAL REALITY (VR).

Dosen Sastra UMI tersebut menawarkan alat OCULUS QUEST 2 yang diharapkan pembelanjaran secara Daring (online) akan lebih komunikatif dan adanya sosial interaksi seperti ketika belajar secara luring (offline/dalam kelas). (rls).