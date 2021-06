Whiz Prime Hasanuddin Launching Paket BBQ Day Hanya Rp75.000

MAKASSAR,UPEKS.co.id– Whiz Prime Hasanuddin Makassar launching paket Barbeque dengan tema “BBQ Day” yang dibuka setiap hari Sabtu mulai pukul 18:00 hingga 21:30 Wita di Swimming Pool, Lantai 3.

General Manager Whiz Prime Hasanuddin, Moch Ikhsan RF mengatakan, paket Barbeque all you can eat ini ditawarkan dengan harga Rp75.000 net per orang.

Dia pun menyebutkan, menu yang disajikan saat BBQ DAY mulai dari Hot Dish yakni Nasi Putih, Noodle (Mie/Bihun/Kwetiauw), Mix Vegetables, Fritters (Gorengan).

Sedangkan untuk Barbeques, Sosis, Sate Ayam, Sate Daging, Jagung Bakar, Hati Ampela, Chicken Wing, Terong Bakar. Dan juga ada Dessert, Potongan Buah Segar, Es Buah Campur/Pudding. Beverages, Mineral Water, Ice Tea, Juice, Hot Coffee & Tea.

Selain menikmati paket Barbeque all you can eat, para tamu juga berkesempatan menikmati indahnya panorama sunset langsung dari Swimming Pool.

“Jadi tidak hanya menikmati makanannya, venue nya bisa untuk foto-foto bersama teman, keluarga dan rekan kerja/bisnis karena suasana dan beberapa spot yang cukup instagramable,” ucapnya saat launching BBQ Day di Swimming Pool (Lantai 3), Sabtu, (19/6/21).

Ia menambahkan, pihaknya juga hadirkan promo Weekend Package, paket Room dan BBQ untuk tipe Superior Room dengan harga Rp350.000.

“Paket ini sudah termasuk sarapan dua orang, dan gratis satu pax BBQ Night,” katanya.

Dikatakan, Whiz Prime Hasanuddin Makassar sebagai salah satu hotel jaringan milik Intiwhiz Hospitality Management juga masih konsisten dan terus melakukan pembaharuan untuk penerapan standar protokol kesehatan dengan kampanye We Prioritize Your Health, sehingga para tamu dapat menikmati suasana hotel dengan nyaman dan aman selama menginap maupun menikmati fasilitas di hotel.

Protokol kesehatan secara umum meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan wajib mengenakan masker untuk semua orang baik tamu maupun karyawan sebelum memasuki area hotel, disinfeksi dan pembersihan hotel secara menyeluruh dan penerapan jaga jarak fisik di seluruh area hotel.

Area publik seperti restoran dan ruang pertemuan juga mengikuti protokol kesehatan, seperti mensterilisasi peralatan makan dan pertemuan, menjaga jarak di dalam ruangan, dan pembersihan ruangan secara menyeluruh sebelum melakukan kegiatan.

“Hotel juga sudah dilengkapi sertifikat CHSE (Clean, Health, Safety and Environment) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” tutupnya. (Mita)