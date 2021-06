Mahasiswa FST UIN Alauddin Raih Best Project Bidang Kuantum Kimia di Rusia

Makassar, Upeks.co.id–Mahasiswa Program Studi (Prodi) Kimia Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Alauddin Makassar kembali menorehkan prestasi di event Internasional.

Dia Ulfiyah Ningsih merupakan Mahasiswi semester empat, dan Muh Taufik M, alumni Prodi Kimia yang telah mengikuti Wisuda Periode April 2021.

Kedua Mahasiswa tersebut berhasil meraih The Best Project in the Field of Quantum Chemistry yang diadakan Bauman Moscow State Technical University dan Russian Youth Engineering Society.

Menurut Ulfiyah Ningsih, prestasi tersebut diraih setelah mengirim abstrak Karya Tulis Ilmiah (KTI), kemudian mengirim paper. Dan berakhir presentasi di bulan April 2021 awal Ramadhan secara online.

Judul karya yang dikirim yakni QSAR Analysis and Design of a new aminoalkanol xanthone derivative compound as anticancer.

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskriptor yang dapat mempengaruhi aktivitas antikanker senyawa turunan aminoalkanol xanton,” kata Ulfiyah Ningsih saat dihubungi Jumat (4/06/2021).

Terakhir, Ia berharap kedepannya bisa kembali mengikuti event International. Selain itu, Ia berpesan kepada Mahasiswa UIN Alauddin jangan pernah takut mengikuti event Internasional karena keterbatasan bahasa asing.

“Jangan pernah takut mengikuti event Internasional karena keterbatasan kemampuan bahasa asing, tapi coba saja dulu karena mau tidak mau pasti kalau ikut event Internasional akan bisa berkomunikasi dengan sendirinya menggunakan bahasa asing,”tutupnya.(rls)