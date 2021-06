Jadi Pembicara Seminar International, Wali Kota Paparkan Keberhasilan Makassar Recover Tekan Covid-19

Makassar, Upeks–Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto selaku keynote speaker dalam seminar internasional yang pertama, The first international conference of social science humanities and technology yang digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia Chapter Makassar memaparkan tentang Makassar Recover. Program ini merupakan salah satu program unggulan menekan laji Covid-19 di Makassar.

Dalam seminar yang digelar untuk menyatukan pemikiran para cendekiawan, praktisi dan para pakar di berbagai bidang keilmuan dalam menyikapi berbagai bencana alam maupun bencana non alam, khusus pandemi Covid-19. Wali Kota Makassar memaparkan terkait tiga ecosystem Makassar Recover yang meliputi Imunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial, dan Pemulihan Ekonomi.

“Makassar Recover adalah program system yang dirancang untuk bergerak secara serentak. Dengan 10 ribu relawan detektor yang bertugas secara door to door dan tatap muka. Selain itu Makassar Recover juga mengatur terkait pendataan warga secara digital melalui aplikasi yang telah disiapkan. Data tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kesehatan masyarakat dan melakukan tracing. Juga sebagai dasar penetapan imunitas kesehatan warga masyarakat,” papar Danny Pomanto secara virtual, Rabu (16/06/2021)

Berdasarkan hasil data yang dihimpun pula, dengan hasil terukur beberapa kegiatan program pemerintah kota Makassar berjalan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti halnya saat Hari Raya Idul Fitri, dengan treatment yang dilakukan tidak menimbulkan klaster.

“Alhamdulillah data per tanggal 13 Juni dilaporkan Makassar dalam dua minggu terakhir, tidak ada kasus kematian Covid-19,” ujarnya.

Dalam seminar international tersebut juga menghadirkan Naib Canselor UKM, Prof Dato’ Dr Mohd Ekhwan Hj Toriman, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Dr. Ir. Agus Wibowo, MSc, serta Direktur Pusat Perhubungan Alumni UKM, Prof Ir Dr Syuhaimi A Rahman. (*)

Pemaparan Walikota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto mendapat apresiasi dari team pelaksana seminar, dan berharap kesediaan Walikota Makassar untuk berbagi materi serta konsep Makassar Recover.