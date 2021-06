Empat Mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin Presentasi Hasil Penelitiannya di Konferensi International IKA UKM

Makassar, Upeks.co.id– Sebanyak empat orang Mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (FUFP) UIN Alauddin Makassar melakukan presentasi hasil penelitiannya pada 1st Internasional Conferensi On Social Science, Humanity and Technologi (ICoSSHTech) 2021.

Konferensi Internasional tersebut diadakan Ikatan Alumni Universitas Kebangsaan Malaysia (IKA UKM) Chapter Makassar berlangsung secara daring melalui aplikasi Via Zoom Meeting, selama dua hari, Rabu sampai Kamis (16-17/6/2021).

Mereka adalah Muhammad Aswan Syahrin Mahasiswa Angkatan 2016 mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Construction of News Covid-19 on Sindo Newspaper in the City of Makassar March-October 2020.

Kemudian Nurul Azizah Mahasiswa Angkatan 2017 dengan judull Aktivism of Jama’ah Tabligh During Pandemic-19 in the City of Makassar. Selanjutnya, Yusti Ramadhani dengan judul Mendulang Emas Di Masa Pandemi Covid-19.

Terakhir Indri Devianti Mahasiswi Angkatan 2017 dengan judul paper The rensponse of Makassar City Government in Handling Covid-19 (Case study in Batua Village).

Ketua Prodi Ilmu Politik FUFP UIN Alauddin Makassar Syahrir Karim Ph D mengatakan keikutsertaan mereka merupakan panggung untuk mengasah kemampuan Mahasiswa dalam bidang penelitian di even International.

“Insya Allah kedepan, Prodi akan selalu mengikutsertakan Mahasiswa dalam setiap kegiatan Akademik, baik Lokal, National maupun International. Prodi akan terus mendorong Mahasiswa untuk terus berprestasi tentu dgn pembimbingan dari Dosen Dosen Prodi,” kata alumnus Ph D Universitas Kebangsaan Malaysia itu.

ICoSSHTech 2021 diikuti sebanyak 200 peserta dari berbagai Negara seperti Indonesia, Malaysia, China, Sri Lanka, Brazil, America.(rls)