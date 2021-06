AXIS Luncurkan Paket Inovatif “Suka Suka”

Pelanggan Muda Bisa Pilih Kuota dan Masa Aktif Sesuai Kebutuhan

Jakarta, Upeks. co,id–Berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan kalangan anak muda generasi Z, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus melahirkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Produk terbaru adalah “Paket Suka Suka” yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para pelanggan AXIS untuk memilih kuota layanan data sesuai kebutuhan masing-masing. Paket ini sudah bisa diperoleh mulai 14 Juni 2021.

(Plt) Chief Marketing Officer XL Axiata, Alfons Eric Bosch Sansa mengatakan, “AXIS sebagai brand anak muda memiliki spirit untuk liberate youth to be whatever. Anak muda atau generasi Z adalah generasi yang identik dengan kebebasan. Dengan bebas, mereka bisa menjadi lebih kreatif dan produktif dalam berkarya. Kami akan terus berinovasi untuk menemukan sisi-sisi yang menjadi perhatian para pelanggan muda, agar layanan AXIS benar-benar bisa memenuhi setiap harapan dan kebutuhan mereka. Inovasi dalam paket baru ini juga merupakan hasil analisa kami atas kebutuhan pelanggan. Karena itu, kami berharap Paket Suka Suka akan membuat pelanggan menjadi nyaman dalam mengakses data.”

Alfons menambahkan, Paket Suka Suka ini adalah merupakan inovasi terbaru dari AXIS yang memungkinkan pelanggan untuk memilih sendiri kuota yang akan dibelinya. Tidak hanya memilih kuota, pelanggan bahkan juga bisa memilih masa aktif, kuota utama, dan kuota pelengkap sesuai yang mereka mau. Jadi tidak lagi ada batasan dan pengaturan paket seperti dulu. Mereka cukup membayar sesuai yang mereka pilih. Alfons berharap, Paket Suka-Suka ini akan bisa juga meningkatkan ketertarikan segmen anak muda untuk menggunakan kartu AXIS.

Tersedia beragam pilihan kuota utamanya, mulai dari 1GB hingga 12GB. Selain itu, terdapat kuota pelengkap yaitu, kuota Sosmed, Chat, Video, Game, Conference, Malam, Komik. Serta aplikasi yang bisa dipilih oleh pelangan sebagai kuota pelengkap, yaitu Whatsapp, Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube, Viu, Netflix, Freefire, Mobile Legends, Zoom, dan Webtoon dan akan bertambah kedepannya. Setiap pelanggan dapat memilih hingga maksimal tiga kuota pelengkap single app.

Paket Suka-Suka ini bisa ditemukan pada aplikasi AXISnet. Pelanggan yang belum memiliki aplikasinya, perlu mengunduh lebih dulu di Play Store (Google) atau AppStore. Setelah masuk di aplikasi AXISnet, pilih menu home, lalu pilih menu “Paket Suka-Suka”, lalu masuk ke fitur Paket Suka-Suka. Kemudian pilih masa aktif paket, pilih kuota utama dan pilih kuota pelengkap. Setelah itu check out dan melakukan pembayaran.

Bagi anak muda yang belum menjadi pelanggan AXIS, bisa langsung membeli Kartu AXIS di Toko Pulsa atau e-commerce. Spesial di bulan Juli, eksklusif di Shopee anak muda bisa membeli Kartu AXIS Suka-Suka dimana mereka bisa memilih kuota nya dan juga bonus kuota sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedepannya Kartu AXIS Suka-Suka ini juga akan tersebar di beberapa e-commerce lainnya. Untuk info lebih lanjut mengenai AXIS silahkan kunjungi www.axis.co.id

Untuk mampu memenuhi kebutuhan sekaligus meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk-produknya, XL Axiata telah menerapkan sejumlah langkah digitalisasi antara lain melalui simplicity dan otomatisasi. Saat ini XL Axiata memiliki lebih dari 56 juta pelanggan, yang ditopang lebih dari 147 ribu BTS, termasuk lebih dari 57 ribu BTS 4G. Jaringan 4G LTE XL Axiata juga terus diperluas, dan saat ini sudah mencapai lebih dari 458 kota/kabupaten di berbagai wilayah di Indonesia. XL Axiata juga terus berinvestasi untuk jaringan fiber, transmisi, backhaul, modernisasi jaringan, dan berbagai upgrade jaringan lainnya untuk meningkatkan stabilitas, kapasitas jaringan, dan kualitas layanan data seiring dengan terus meningkatnya trafik layanan data

Tentang XL Axiata

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. XL Axiata fokus menyediakan layanan digital guna memberikan kemudahan bagi aktivitas kehidupan masyarakat serta mendorong perkembangan ekonomi digital Indonesia. Mulai beroperasi secara komersial sejak 8 Oktober 1996, XL Axiata saat ini menyediakan beragam layanan bagi pelanggan ritel dan korporat yang didukung jaringan luas dan berkualitas di seluruh Indonesia. Sejak Desember 2014, XL Axiata telah mengimplementasikan jaringan 4G LTE, yang dilanjutkan dengan pengembangan 4G LTE komersial skala nasional pada bulan Juli 2015. XL Axiata merupakan bagian dari Axiata Group bersama dengan Celcom (Malaysia), Dialog (Sri Lanka), Robi (Bangladesh), Smart (Cambodia), & Ncell (Nepal).(rls)