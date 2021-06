Akses Ribuan Film Premium di Amazon Prime Video Makin Mudah dengan Paket Data Terjangkau dari Telkomsel

Jakarta, Upeks.co.id–Sebagai digital lifestyle enabler, Telkomsel terus bergerak maju berupaya memberikan pengalaman terdepan bagi konsumen untuk menikmati hiburan digital yang lengkap. Salah satu dari banyak inisiatif yang diambil untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menghadirkan pengalaman baru dari Amazon Prime Video, layanan streaming video terkemuka di dunia. Telkomsel meluncurkan paket Amazon Prime Video Mobile Edition – persembahan konten dengan definisi standar satu layar di mobile bagi pelanggan yang ingin menikmati #SinemaSpektakuler. Telkomsel menjadi operator pertama di asia tenggara dan ketiga di dunia yang menawarkan layanan paket Amazon Prime Video Mobile Edition kepada pelanggan.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, “Telkomsel merasa antusias dan optimis dengan terjalinnya kemitraan strategis ini. Amazon Prime Video kini menjadi bagian dari ekosistem digital Telkomsel untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat agar dapat mengeksplorasi lebih banyak konten digital. Hadirnya Amazon Prime Video dan Amazon Prime Video Mobile Edition ini juga akan memperkaya portofolio digital lifestyle Telkomsel, sekaligus memperkuat posisi Telkomsel sebagai ‘The Home of Entertainment’ yang menyediakan beragam hiburan kelas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat.”

Amazon Prime Video menghadirkan koleksi besar pemenang penghargaan Amazon Originals, film terkenal, dan serial TV populer seperti Coming 2 America, Tom Clancy’s Without Remorse, The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag, Star Trek: Picard, Invincible, dan masih banyak lagi. Dengan kualitas konten yang dimiliki Amazon Prime Video serta didukung jaringan internet terdepan Telkomsel diharapkan dapat memanjakan masyarakat melalui pengalaman menonton hiburan kelas dunia.

Pelanggan yang memenuhi syarat dapat melakukan uji coba gratis selama 30 hari lebih dulu atau langsung mengaktifkan paket dengan harga terjangkau melalui aplikasi MyTelkomsel. Pelanggan juga bisa membeli paket lainnya melalui USSD (*363*465#) atau di gerai ritel Telkomsel di seluruh Indonesia untuk langsung menikmati #SinemaSpektakuler dalam genggaman tangan, kapan pun dan di mana pun.

Melalui kolaborasi ini, Telkomsel menjadi provider pertama di Indonesia yang menawarkan kemudahan dalam menikmati beragam konten Amazon Prime Video di genggaman dengan menghadirkan paket Amazon Prime Video Mobile Edition beserta koleksi video premium dengan definisi standar yang lengkap dalam satu perangkat. Setelah melakukan uji coba gratis 30 hari, pelanggan dapat memilih dua paket Amazon Prime Video Mobile Edition, yakni paket kuota MAXstream 1 GB seharga Rp7.500 (masa aktif 7 hari) dan kuota MAXstream 2,5 GB dengan harga Rp20.000 (masa aktif 30 hari).

Untuk dapat menikmati pengalaman yang lebih lengkap saat mengakses Amazon Prime Video, termasuk akses multipengguna, streaming di seluruh perangkat seperti Smart TV, dan akses konten HD/UHD, pelanggan dapat meningkatkan keanggotaan Amazon Prime Video dengan membeli di antara dua paket data MAXstream, yakni paket kuota MAXstream 2 GB seharga Rp15.000 (masa aktif 7 hari) dan paket kuota MAXstream 5 GB seharga Rp44.500 (masa aktif 30 hari)

“Dengan bergabungnya Amazon Prime Video di dalam ekosistem digital Telkomsel, pelanggan dapat memiliki lebih banyak pilihan untuk menikmati hiburan digital kelas dunia cukup melalui smartphone. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Telkomsel sebagai leading digital telco company dalam mendorong kemajuan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, serta membuka lebih banyak kemungkinan bagi masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup digital melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di ekosistem digital terkait,” Nirwan menutup.

Informasi lebih lanjut mengenai penawaran Telkomsel dan Amazon Prime Video ini bisa diakses di tsel.me/amazonprimevideo.(rls)