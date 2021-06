Lebih dari 2,5 Juta Pengguna Smartfren Dapat Rejeki WOW Periode Pertama, Masih Ada Kesempatan Menang di Periode Kedua!

JAKARTA, UPEKS.co.id– Setelah mendapatkan sambutan meriah dan berhasil membagi rejeki pada lebih dari 2,5 juta pelanggan, kini Smarfren kembali menghadirkan Rejeki WOW Treasure Hunt Periode Kedua.

Kali ini Smartfren Rejeki WOW Treasure Hunt membagikan hadiah yang lebih WOW dari sebelumnya. Semua orang bisa mendapatkan hadiah secara langsung dan berkesempatan memenangkan hadiah utama di akhir periode.

Semua hadiah yang diberikan di tahap kedua ini diharapkan membuka lebih banyak peluang untuk seluruh pelanggan Smartfren mewujudkan mimpi-mimpinya sambil menikmati layanan internet 4G 100%.

Hadiah total miliaran rupiah dari Rejeki WOW Treasure Hunt Tahap Kedua bisa didapatkan dengan mudah melalui aplikasi MySmartfren. Cukup install atau update aplikasi MySmartfren, buka dan dapatkan kapal yang bisa digunakan untuk berburu harta karun dari Rejeki WOW.

Setiap kali bertransaksi seperti isi ulang pulsa, bayar tagihan Pascabayar atau membeli paket apapun, kapal akan melaju ke Pulau Harta Karun. Cukup dengan total transaksi Rp 100.000 di setiap pulau, bisa langsung mendapatkan hadiah pasti berupa Bonus Pulsa dan kunci untuk membuka peti harta karun berisi smartpoin, pulsa, smartphone keren, emas, laptop, tablet, Smart TV, motor, atau saldo Go-Pay. Capai ke 3 pulau untuk ikutan Grand Prize dan kesempatan menang emas, tabungan ratusan juta rupiah, saldo Go-Pay, hingga city car.

Lebih dari itu, pelanggan juga mendapatkan penawaran menarik dan hadiah harian hanya dengan login di aplikasi MySmartfren. Kemudian, bagi pelanggan yang baru pertama kali download aplikasi MySmartfren akan langsung mendapatkan Bonus 5 GB.

Deputy CEO Smartfren, Djoko Tata Ibrahim, memberi ucapan selamat kepada seluruh pelanggan setia Smartfren yang telah mendapatkan hadiah di Rejeki WOW Treasure Hunt Periode Pertama.

Tidak perlu khawatir bagi mereka yang belum mendapatkan hadiah, karena sekarang telah dibuka Smartfren Rejeki WOW Periode Kedua dengan rezeki lebih besar seperti emas, laptop, TV, tabungan ratusan juga, hingga city car.

“Kali ini semua berkesempatan mendapatkan hadiah yang lebih menarik dengan cara yang seru dan sama mudahnya. Semoga hadiah-hadiah ini memberikan manfaat besar bagi seluruh pelanggan, juga membuka peluang untuk mewujudkan mimpi-mimpinya,” kata Djoko Tata Ibrahim.

Selain Rejeki WOW yang menjadi andalan Smartfren untuk memanjakan pelanggannya, Smartfren juga telah menyelenggarakan berbagai program seperti Cashback up to 90% plus Kuota Aplikasi untuk isi ulang pulsa atau membeli Voucher Data; Extra Unlimited Malam Full Speed untuk mereka yang gemar internetan di malam hari; Kuota Nonstop baru yang memberikan bonus kuota lebih besar; serta Scratch & Win untuk mendapatkan smartpoin yang dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik.

Lebih jauh mengenai program Smartfren Rejeki WOW Tahap Kedua dan program-program Smartfren lainnya bisa didapatkan informasinya di www.smartfren.com dan Instagram @smartfrenworld

“Tidak usah lagi menunggu! Langsung saja gunakan internet 100% 4G dari Smartfren, install atau update aplikasi MySmartfren, isi ulang sebanyak-banyaknya dan raih rejeki paling WOW, hanya dari Smartfren,” tutup Djoko Tata Ibrahim. (rls)