Samsung Luncurkan TV Premium, Visual Memukau, Cocok untuk Gamer

JAKARTA, UPEKS.co.id— Samsung Electronics Indonesia resmi meluncurkan Neo QLED 8K TV, menghadirkan kualitas sound yang imersif dipadu desain mutakhir untuk konsumen Indonesia.

Samsung juga memperkuat jajaran Lifestyle TV agar semakin mendukung bermacam gaya hidup dan passion, mulai dari The Sero pendukung mobile entertainment, The Frame, The Serif, dan yang terbaru The Premiere, proyektor laser 4K yang menghadirkan pengalaman sinematik di rumah.

Samsung Electronics juga mengambil langkah untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia dengan menerapkan eco-packaging untuk semua Lifestyle TV dan sebagian besar produk Neo QLED TV pada tahun 2021, serta menghadirkan remote control yang bertenaga solar cell.

Eco-packaging dapat berkontribusi mengurangi 10.000 ton emisi gas rumah kaca setiap tahun dan penggunaan Solar Cell remote control setara dengan pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 14.000 ton selama tujuh tahun penggunaan TV.

“Dengan pergeseran gaya hidup di mana rumah berperan menjadi kantor, sekolah, pusat kebugaran, dan banyak lagi, konsumen menginginkan pengalaman yang lebih maksimal dengan TV mereka. Samsung sebagai pemimpin pasar televisi mendefinisikan kembali peran TV untuk memenuhi kebutuhan, kebiasaan, dan minat konsumen, kapanpun dan di mana pun,” Yoonsoo Kim, President, Samsung Electronics Indonesia.

Screens for All, Screens for Everyone – kami hadirkan rangkaian televisi terlengkap untuk pengalaman terbaik bagi semua, apapun aktivitas, aspirasi, dan passion mereka, sambil selangkah lebih maju dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Samsung Neo QLED 8K TV hadir dengan lompatan teknologi melalui peningkatan yang signifikan pada kualitas gambar, desain, dan suara.

Quantum Matrix Technology Pro mengoptimalkan performa Quantum Mini LED dengan ukuran LED yang 40 kali lebih kecil dari LED konvensional, untuk menghadirkan level kontras yang tinggi dan warna hitam yang lebih pekat sehingga tayangan TV menjadi lebih tajam dan hidup. Neo Quantum Processor 8K menggunakan teknologi deep- learning dan AI Upscaling untuk meningkatkan kualitas konten apapun menjadi konten berkualitas 8K.

Melengkapi visual memukau ini adalah surround sound yang sangat dinamis berkat Object Tracking Sound Pro (OTS Pro) yang menyajikan suara yang bergerak mengikuti gerakan obyek di setiap adegan.

Fitur Spacefit Sound pun menghadirkan akustik terbaik berkat kemampuannya menganalisa bentuk dan material ruangan dan menyesuaikan audio secara otomatis. Infinity One Design membuat Neo QLED 8K semakin tipis dengan 0.8mm bezel, sehingga ia tampak stylish dan meningkatkan estetika ruangan yang ditempatinya.

“Dengan ketajaman visual, ketepatan warna dan akustik audio yang harmonis, Neo QLED 8K mampu menyampaikan pesan dari karya sepenuhnya, membuat penonton tenggelam dalam dunia baru,” jelas Angga Dwimas Sasongko, produser dan sutradara film.

Samsung Neo QLED 8K juga dirancang untuk menghadirkan pengalaman terbaik untuk semua aktivitas di rumah, mulai dari gaming, bekerja, hingga menjaga kebugaran.

Gamer pada level apapun mendambakan layar yang mampu menampilkan permainan yang seamless, bebas gangguan macam lagging atau stuttering. Fitur FreeSync Premium Pro dan ALLM (Auto Low Latency Mode) menghadirkan gaming yang seamless tanpa screen tearing dan input latency yang rendah, hanya 5.8ms pada 4k 120hz, terendah dari TV apapun.

Hasilnya, gamer bisa memberikan reaksi yang lebih tangkas. Kemampuan ini ditopang oleh teknologi AMD FreeSync™ untuk menampilkan gaming yang lebih smooth. Fitur Motion Xcelerator Turbo+ akan menampilkan gerakan dan gambar yang sangat jernih, bahkan dalam kecepatan tinggi. Semua fitur ini membuat Anda bisa

menaklukkan musuh dan memenangi game apapun dengan mudah.

Tak kalah penting adalah Super Ultrawide GameView untuk rasio layar yang sangat lebar, 21:9 dan 32:9, sehingga tidak ada bagian permainan yang tersembunyi.

Posisi layar juga bisa diatur sesuai ketinggian mata dan fitur Game

Bar membuat gamer bisa mengecek status game dan mengontrol permainan dengan sangat mudah.