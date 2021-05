Mercure Makassar Tawarkan Paket Parsel Lebaran

MAKASSAR, UPEKS.co.id- Momen Lebaran adalah momen untuk mempererat kembali tali silaturrahmi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga maupun relasi tercinta dengan berkirim parsel lebaran.

Mewujudkan hal ini Mercure Makassar Nexa Pettarani menawarkan paket parsel lebaran berisi aneka ragam kue kering seperti nastar, kastangel, putri salju, choco chips, frozen cookies, california cookies, sagu cookies, dan red velvet.

Ada empat paket yang ditawarkan yaitu Paket Ecopack seharga Rp150.000 nett, Paket Family dan Paket Premium masing-masing seharga Rp250.000, dan ada juga Paket Grande yang tidak hanya berisi aneka kue kering, namun juga souvenir tas tangan ekslusif dan mug cantik yang dibanderol seharga Rp500.000 nett.

Marcom Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani, Rian Irianto Anuggerah mengatakan, bahwa bagi tamu yang hanya ingin membeli kue kering khas lebaran per topless, kami juga sediakan dengan pilihan kemasan topless 200 gram yang dibanderol seharga Rp40.000 nett per topless dan kemasan topless 400 gram yang dibanderol seharga Rp 70.000 nett per topless.

“Pemesanan minimal H-1 dan tamu bebas dapat memilih varian kue kering dari 8 varian yang kami sediakan, tak hanya itu untuk pembelian minimum Rp250.000 akan mendapatkan gratis pengantaran oleh tim kami dengan jarak maksimum 5 km dari hotel”, ujar Rian.

Untuk diketahui, bagi yang ingin mendapatkan informasi lengkap mengenai promo ini dapat melihat instagram dan facebook @mercuremakassar sedangkan untuk pemesanan dapat menghubungi whatsapp di nomor 0853 4829 9447 atau 0852 5656 4753. (Mit)