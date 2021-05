Jelang Lebaran, Brimob Peduli Berbagi ke Wakawuri

BONE, UPEKS.co.id — Jelang lebaran, Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel bersama Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel berbagi ke Wakawuri, Senin (10/5/21).

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan bersama Ketua Ranting Bhayangkari Batalyon C Pelopor Ny. Upik Ichsan, menyerahkan bantuan sosial bagi para Warakawuri dan anak- anak dari mantan personel Batalyon C Pelopor.

Didampingi oleh Pejabat Batalyon C Pelopor dan ibu-ibu Bhayangkari pengurus Ranting Batalyon C Pelopor, Danyon Ichsan bersama ibu menyambangi rumah-rumah Warakawuri Polri.

Mulai di kediaman Almarhum AKP Beddu (Mantan Danki 2 Batalyon C Pelopor), kediaman Almarhum Brigpol Amrizal dan kediaman Iptu Purnawirawan Abdul Aziz Natsir.

Menurut Danyon C Pelopor, Kompol Nur Ichsan mengatakan, ada enam keluarga yang menjadi penerima bantuan kegiatan sosial Batalyon C Pelopor ini.

Hal itu dilakukan, sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap jasa-jasa dari mantan personel Batalyon C Pelopor yang telah pensiun dan telah tiada.

“Hari ini kami menyalurkan bantuan berupa uang dan bingkisan kepada Warakawuri Brimob serta anak-anak mereka. Dalam kegiatan ini ada 6 keluarga yang mendapatkan bantuan dan 3 keluarga diantaranya kami serahkan langsung karena berada dalam kota Bone sedang 3 keluarga lainnya kami berikan via transfer, ” kata Kompol Ichsan.

Kompol Nur Ichsan menyebut, kegiatan sosial ini dilakukan agar keluarga mantan personel Brimob Batalyon C Pelopor merasa masih menjadi bagian dari Batalyon C dan diperhatikan oleh dinas walaupun sudah purna atau meninggal, selain itu untuk berbagi kebahagiaan menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1442 H.

“Hal ini juga merupakan salah satu wujud implementasi dari Bhakti Brimob Untuk Masyarakat,” terang mantan Kasubbag Renmin Satuan Brimob Polda Sulsel ini.