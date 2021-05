Dosen UKI Paulus Toraja Kembangkan Bahan Ajar Speaking Berbasis CILC di SMK Pariwisata

Makassar, Upeks.co.id–Rantepao Toraja Utara dikenal sebagai destinasi pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SMK Pariwisata Rantepao Toraja Utara diharapkan dapat mencetak SDM di bidang pariwisata yang profesional.

Rigel Sampelolo, kandidat doktor pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (PPs UNM) mengeksplorasi fenomena ketidaktersediaan materi ajar sebagai suplemen dalam pembelajaran Speaking bagi siswa SMK Pariwisata sebagai bekal dalam dunia kerja.

Dosen UKI Paulus Toraja telah melakukan riset dan pengembangan (R & D) dengan menghasilkan produk materi ajar dalam bentuk buku dengan judul SPEAK TIME English For Hospitality CLIL Based. Produk Rigel Sampelolo diuji dalam Ujian Disertasi pada Selasa (11/5) di Ruang AD 402 Kampus PPs UNM.

Sidang ujian disertasi atau ujian tutup dipimpin ketua Prof.Dr.Muhammad Basri Wello,MA., sekretaris Prof.Drs.Muhammad Basri, M.A.,Ph.D., anggota: Prof.Dr.Haryanto,M.Pd., Prof.Dr.Anshari,M.Hum., Amirullah, M.Ed., Ph.D., dan Dra.Nasmilah,M.A.,Ph.D.

Riset Rigel Sampelolo mengadopsi model R&D Tiagrajan yang terdiri dari empat tahap, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Responden sebanyak 48 orang dari Siswa Kelas XI SMK Pariwisata, guru bahasa Inggris, stakeholder, dan General Manager Heritage Hotel.

Ia merancang produk berdasarkan target needs dan learning needs. Siswa sangat membutuhkan materi yang menarik di jurusan perhotelan. Ia mendisain suatu materi ajar Speaking berbasis CILC (Content and Language Intergratif Learning).

Dari hasil rancangan dibuat prototipe produk materi ajar untuk validasi dan diujicoba lapangan. Hasil pengujian menunjukkan produk bahan ajar dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Tahap diseminasi via web (e-book) yang tersedia di https://muhaiminabdullah.com//

Para penguji menilai produk bahan ajar masih perlu direvisi, terutama dari aspek kebahasaaan dan kegrafikaan. Penguji menyarankan agar produk ini dibaca dan diedit oleh kolega dan disain harus menarik serta konten menggambarkan kearifan budaya lokal Toraja yang sangat mendunia.

Riset Rigel Sampelolo menunjukkan adanya kebaruan (novelty) dengan mengadaptasi blended learning karena penyesuaian dengan kondisi pembelajaran di era pandemi covid-19.

Seusai menjawab dan mengklarifikasi pertanyaan, tim penguji sepakat menyimpulkan disertasi ini sudah layak. Sebelum menghadapi ujian promosi, Rigel harus melepas status kandidat menjadi promovendus pada tahap ujian prapromosi.

Kaprodi Prof.Drs.Muhammad Basri,M.A.,Ph.D. menegaskan bahwa karakteristik temuan disertasi harus memperjelas core keilmuan calon doktor. Artinya, kajian itu belum diteliti oleh ilmuwan lain. Penciri ini sangat penting agar karya disertasi bisa monumental.

“Sebagai prodi yang terakreditasi unggul dari BAN-PT dan sedang merintis akreditasi internasional sebagai pemenang hibah, saya menekankan agar disertasi harus berkualitas dari perspektif teoretis apalagi berciri kearifan lokal,” tegas alumni S-2 di Amerika dan S-3 di Australia.(rls)