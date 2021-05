Diskon Special Paket Pernikahan di The Rinra

Makassar, Upeks.co.id–Hotel The Rinra Makassar terus memberikan kejutan dan berupaya meningkatkan interpersonal relationship dengan para pelanggannya. Salah satunya melalui fasilitas diskon yang dihadirkan untuk para pelanggan yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahan. Diskon tersebut diberikan khusus untuk pelanggan yang melakukan transaksi di Wedding Arcade yang baru-baru ini di launching oleh hotel yang beralamat di bilangan jalan Metro Tanjung Bunga no. 2 tersebut. Wedding Arcade yang dimaksud merupakan sebuah gallery yang didalamnya terdapat miniature dekorasi pernikahan dan juga dilengkapi dengan beberap contoh kostum atau pakaian pengantin.

Adapun diskon yang diberikan kepada para pengunjung yang melakukan transaksi di Wedding Arcade tersebut sebesar 10% yang berlaku hingga tanggal 13 Juni 2021. Diskon ini dapat digunakan untuk semua jenis paket yang ditawarkan oleh The Rinra. Wedding Arcade itu sendiri berada di Upper Ground Mall Phinisi Point tepat bersebelahan dengan tenant ME Gallery dan Usupso. Seperti diketahui, The Rinra merupakan hotel yang memiliki fasilitas venue yang paling lengkap untuk dijadikan pilihan dalam menggelar acara-acara istimewa seperti resepsi pernikahan. Venue tersebut diantaranya adalah Macora Ballroom yang merupakan hall utama untuk acara indoor. Lalu ada juga Chapel Rawalangi yang selalu menjadi favorit pelanggan untuk menghelat acara yang lebih privat seperti akad nikah, tea pai atau sanjit. Yang tak kalah menariknya adalah, venue outdoor yang dikenal dengan nama Blu Lemon Terrace yang memiliki pemandangan yang luar biasa karena pengunjung dapat menyaksikan matahari terbenam kearah laut lepas sekaligus memanjakan mata dengan keindahan lampu-lampu disekitar Pantai Losari.

Senior Event Hotel The Rinra, Oshin Fathiah mengatakan pihaknya sudah menerima beberapa permintaan untuk gelaran acara resepsi hingga beberapa bulan kedepan.”Dengan fasilitas venue yang kami miliki, pelanggan atau tamu-tamu merasa acaranya selalu istimewa dan berbeda dengan tempat-tempat lain. Menu makanan yang kami tawarkan pun sangat bervariasi dan kami sangat terbuka bagi tamu-tamu yang memiliki permintaan khusus baik untuk menu, dekorasi maupun tema acara.”

Sementara itu, Marcom Manager The Rinra menjelaskan, semua pelanggan menginginkan acara yang dikemas dengan elegan dan tetap mengutamakan protokol kesehatan. “Tamu-tamu juga sudah sangat aware dengan kondisi yang mewajibkan kita untuk mematuhi aturan dalam mencegah penyebaran virus yang saat ini masih mewabah. Kamipun sudah menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan seperti alat pengukur suhu tubuh, tempat mencuci tangan, otomatic hand sanitizer dan juga kami memiliki tim khusus yang bertugas memantau dan memastikan semua pengunjung patuh terhadap protokol kesehatan, terangnya.

Manajemen Hotel The Rinra berharap dengan adanya fasilitas diskon dan venue yang ditawarkan akan dapat menjadikan The Rinra tetap sebagai pilihan utama bagi masyarakat dalam menyelenggarakan acara-acara istimewanya. Disamping itu, seluruh jajaran dan staff Hotel The Rinra juga terus meningkatkan pelayanan dan kualitas produknya agar dapat terus memberikan kepuasan bagi para pelanggannya.(rls)