Belanja Pakaian di MaRI Dan Nikmati Promo Diskon Hingga 70%

Makassar, Upeks.co.id–Hari raya Idulfitri telah usai, namun Mal Ratu Indah (MaRI) tetap menggelar promo diskon besar-besaran untuk beberapa tenant. Bertajuk After Eid Deals up to 70%, beberapa tenant yang menawarkan pakaian fashionable memberikan diskon terbaiknya kepada pengunjung setia MaRI.

Ina Sakina Rustham selaku Tenant Relation Section Head Mal Ratu Indah (MaRI) mengungkapkan bahwa program promo diskon hingga 70% ini hadir dengan menggandeng beberapa tenant yang menjual pakaian di MaRI. “MaRI senantiasa membuka ruang bagi pengunjung untuk dapat berkunjung ke MaRI dan menikmati promo diskon yang ditawarkan oleh tenant-tenant kami. Selain tenant yang menjual pakaian, juga ada beberapa tenant aksesoris hingga makanan yang memberikan promo terbaiknya di bulan Mei ini,” ungkapnya.

White Mode yang merupakan tenant yang menyediakan berbagai macam jenis pakaian wanita, hingga aksesoris unik memberikan diskon hingga 70% untuk seluruh item. Promo ini berlaku hingga 31 Mei 2021 mendatang. White Mode mematokharga mulai dari 200 ribu rupiah untuk produknya. Blouse dan bawahan untuk melengkapi fashion wanita kemudian menjadi produk yang paling diminati di tenant White Mode.

Bagi yang gemar menggunakan pakaian syar’i bisa berkunjung ke tenant Syaika. Pasalnya, tenant yang menjual pakaian muslim wanita ini menawarkan promo diskon hingga 50% untuk beberapa koleksi gaun. Promo ini berlaku hingga 30 Mei 2021 mendatang. Dipatok mulai 100 ribu rupiah, pelanggan juga dapat membeli jilbab voal, jilbab crystal swarovski, dan mukena ryncuk dengan bordir mewah di Syaika.

Bagi pengunjung yang ingin membeli pakaian untuk buah hatinya, Cool Kids juga memberikan penawaran menarik. Cool Kids menghadirkan diskon hingga 70% untuk produk pilihan. Berlaku hingga 30 Mei 2021 mendatang, produk Cool Kids bisa didapatkan mulai dari harga 24.900 rupiah. Cool Kids menawarkan pakaian baby usia 3-36 bulan, pakaian kids 4-12 bulan, hingga sepatu baby usia 3-36 bulan. Pakaian sehari-hari anak dan pakaian muslim kemudian menjadi produk yang paling laris di Cool Kids.

MaRI berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain; wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh pada seluruh akses dan pengunjung wajib mengenakan masker selama berada di area MaRI. Desinfeksi rutin juga telah konsiten diterapkan di seluruh area MaRI. Pelayanan parkir kini telah menggunakan sistem touchless sehingga lebih aman dan nyaman bagi pengunjung setia MaRI.

Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh MaRI ialah aplikasi Mallku Marketplace. Aplikasi ini hadir menjadi salah satu bagian dari inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan setia MaRI. Mallku Marketplace merupakan solusi bagi para pelanggan mal untuk berbelanja dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mempermudah proses belanja. Kehadiran Mallku Marketplace memberikan kemudahan bagi pelanggan yang dapat diakses, selama 24 jam. Saatnya nikmati berbagai keuntungan dalam genggaman anda bersama Mallku Marketplace.

Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai aktifitas MaRI, pelanggan dapat berkunjung ke website resmi di alamat malratuindah.mallku.co.id, di Instagram @malratuindah, Facebook Fanpage di Mal Ratu Indah.(rls)